04.12.2025
ΥΓΕΙΑ

04.12.2025 17:10

ΕΟΔΥ: 2.820 άνθρωποι δέχτηκαν επιθέσεις από σκύλους και κατέληξαν στο νοσοκομείο το 2023

skilia_epitheseis_0412_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ένα σοβαρό θέμα δημόσια υγείας αποκαλύπτει η πρώτη μελέτη του ΕΟΔΥ που αφορά τις επιθέσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων σκύλων σε ανθρώπους στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το 2023 συνολικά 2.820 άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μετά από δάγκωμα σκύλου, αντιστοιχώντας σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Ωστόσο τα περιστατικά ενδέχεται να είναι πολύ περισσότερα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Τα περισσότερα θύματα ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 60-69 ετών από αδέσποτους σκύλους που τους δάγκωσαν κυρίως στα πόδια ενώ παιδιά ηλικίας 1 έως 9 ετών έχουν δαγκωματιές στον λαιμό και το κεφάλι από δεσποζόμενους σκύλους.

Αναλυτικά η έκθεσή του ΕΟΔΥ αναφέρει ότι:

Η συχνότητα των περιστατικών ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας κυμάνθηκε από 3 έως 73 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους για το έτος της μελέτης.

Τα πιο πολλά περιστατικά συνέβησαν τον Απρίλιο και περιόδους καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο.

Στο 63% των περιστατικών καταγράφηκε ένα μόνο δάγκωμα, ενώ το 51% των τραυμάτων εντοπίστηκε στα κάτω άκρα. Αιμορραγία παρατηρήθηκε στο 75% των περιστατικών ενώ στα υπόλοιπα δεν σημειώθηκε εκροή αίματος.

Η ηλικιακή ομάδα 60–69 ετών εμφάνισε τη μεγαλύτερη συχνότητα δαγκωμάτων (29/100.000), ενώ τα παιδιά 1–9 ετών τη χαμηλότερη (11/100.000). Τα παιδιά 1-9 ετών ωστόσο εμφάνιζαν συχνότερα τραύματα στην κεφαλή και τον τράχηλο που συνηθέστερα προκαλούνταν από δεσποζόμενους σκύλους.

Τα συμβάντα που οφείλονταν σε αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους είχαν σχεδόν την ίδια συχνότητα (1,04:1) όμως οι αδέσποτοι σκύλοι προκαλούσαν πιο συχνά τραύματα σε ενήλικες ενώ οι δεσποζόμενοι σκύλοι πιο συχνά εμπλέκονταν σε περιστατικά με παιδιά (1-9 ετών).

Στην πλειονότητά τους οι ασθενείς εμφάνισαν ήπια κλινική εικόνα, φέροντας επιπόλαια τραύματα, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις οι τραυματισμοί ήταν βαρύτεροι (9%). Ορισμένοι ασθενείς χρειάστηκε να παραμείνουν στονοσοκομείο για νοσηλεία (5%).

Τα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 19 περιστατικά ετησίως (1 έως 123 περιστατικά ανά νοσοκομείο), ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 14 περιστατικά (1 έως 116 ανά μονάδα).

Τα περιστατικά ωστόσο στη χώρα μπορεί να είναι σημαντικά  περισσότερα από όσα καταγράφηκαν, αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο το 47% των νοσοκομείων και το 36% της πρωτοβάθμιας περίθαλψης έστειλε δεδομένα για τη μελέτη, όπως επίσης ότι δεν συμπεριλήφθηκαν περιστατικά που κατέφυγαν σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι αυτού του είδους οι τραυματισμοί αποτελούν σημαντικό αλλά υποτιμημένο ζήτημα δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και μια υπενθύμιση  για τη σημασία της πρόληψης και της υπευθυνότητας.

Η εκπαίδευση των γονέων και των παιδιών για το πώς να προσεγγίζουν και να διαχειρίζονται έναν σκύλο, η αποτροπή εγκατάλειψης ζώων και η συνεπής εφαρμογή των προγραμμάτων στείρωσης και υιοθεσίας είναι μέτρα που προστατεύουν τόσο εμάς όσο και τους ίδιους τους σκύλους.

Με σωστή πληροφόρηση και υπεύθυνη στάση, μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την πολύτιμη συντροφιά των σκύλων, μειώνοντας τους κινδύνους και ενισχύοντας τη σχέση ανθρώπου–ζώου.

