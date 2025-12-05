search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

05.12.2025 12:08

Η πρώτη προκήρυξη 53 μόνιμων ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων για το ΕΔΥΨΥ

05.12.2025 12:08
psixiatros_new
shutterstock

Η πρώτη προκήρυξη μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ) με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων, αναρτήθηκε από το υπουργείο Υγείας, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Πρόκειται για δεκάδες ψυχιατρικές κλινικές από όλη την Ελλάδα, όπως Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Σάμο, Κρήτη και Κέρκυρα και άλλες.

Σημειώνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 που ξεκίνησε η λειτουργία του, το ΕΔΥΨΥ για πρώτη φορά ο φορέας αυτός μπορεί να στελεχωθεί διακριτά και αυτόνομα, όπως προβλέπεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο, ενισχύοντας ουσιαστικά τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των υπηρεσιών.

Η νέα διοικητική οργάνωση, σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών, ενισχύει την προσβασιμότητα στις αναγκαίες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, εγκαθιδρύει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υγείας και διασφαλίζει το μέγιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε: «Μετά την δημιουργία του ΕΔΥΨΥ, η πρώτη αυτή προκήρυξη 53 ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων έγινε με επιλογές που ελήφθησαν ασφαλώς εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας αλλά και μετά από προσεκτική εκτίμηση των αναγκών, μία διαδικασία που κατέστη δυνατή λόγω της ύπαρξης των νέων διοικητικών και επιστημονικών οργάνων, που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας.

Με την ολοκλήρωση αυτής της προκήρυξης, καθώς και αυτών που θα ακολουθήσουν, κάθε Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, θα διασφαλίσει τη συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και θα μπορεί να υλοποιήσει το πλαίσιο της Μεταρρύθμισης, πλήρως, αποτελεσματικά και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας».

