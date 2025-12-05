Προειδοποίηση για τα fillers προσώπου: Η σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να προκαλέσει απώλεια δέρματος ή τύφλωση

Όσοι επιλέγουν να κάνουν ενέσεις fillers στο πρόσωπό τους θα πρέπει να γνωρίζουν για το ενδεχόμενο μιας ασυνήθιστης αλλά επικίνδυνης επιπλοκής, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δέρματος ή ακόμη και σε τύφλωση. Αιτία είναι η απόφραξη των αρτηριών που προκαλεί διαταραχή στη ροή του αίματος, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπερήχους για να μελετήσουν 100 περιπτώσεις ενέσεων πλήρωσης που είχαν πάει στραβά. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τώρα τις κλινικές να πραγματοποιούν υπερήχους πριν από την τοποθέτηση δερματικών πληρωτικών στο πρόσωπο, για να αποφευχθεί η βλάβη οποιωνδήποτε κοντινών αρτηριών.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Ρόζα Σίγκριστ λέει ότι, αν και είναι ασυνήθιστα, τα περιστατικά «αγγειακής απόφραξης» – όπου το υλικό πλήρωσης εγχέεται μέσα ή πολύ κοντά σε αιμοφόρα αγγεία – μπορεί να είναι καταστροφικά επειδή μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ιστών και παραμόρφωση του προσώπου εάν δεν αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με άρθρο δημοσιεύτηκε στο BBC.

Τι είναι τα fillers

Τα δερματικά fillers είναι ενέσιμες ουσίες, που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη στόχευση των ρυτίδων και την εξομάλυνση ή την «αναζωογόνηση» του δέρματος. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν ή να περιγράψουν τη μύτη ή τα χείλη.

Οι περιοχές γύρω από τη μύτη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία ένεσης, λέει ο Δρ Sigrist, επειδή τα ρινικά αιμοφόρα αγγεία επικοινωνούν με ορισμένα πολύ σημαντικά μέρη του κεφαλιού.

«Η βλάβη σε αυτά τα αγγεία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως δερματική βλάβη, τύφλωση και εγκεφαλικό επεισόδιο», όπως εξηγεί η ίδια.

Η μελέτη

Η ομάδα της Δρ. Ρόζα Σίγκριστ, από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, μελέτησε αγγειακές επιπλοκές που σχετίζονται με τα υλικά πλήρωσης σε 100 ασθενείς σε τέσσερα ακτινολογικά κέντρα (δύο στη Βραζιλία, ένα στην Κολομβία και ένα στη Χιλή), ένα δερματολογικό κέντρο στην Ολλανδία και ένα κέντρο πλαστικής χειρουργικής στις ΗΠΑ μεταξύ Μαΐου 2022 και Απριλίου 2025.

Τα ευρήματα

Σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις, οι υπερηχογραφικές εξετάσεις έδειξαν απουσία ροής αίματος στα μικρά αιμοφόρα αγγεία που συνδέουν τις επιφανειακές αρτηρίες με τις βαθιές στο πρόσωπο. Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, η ροή του αίματος ήταν απούσα στα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία.

Για να αποφευχθούν εξαρχής οι επιπλοκές, συμβουλεύει τις κλινικές να χρησιμοποιούν υπερήχους για να σχεδιάζουν πού θα κάνουν την ένεση.

«Εάν προκύψουν επιπλοκές, ο υπέρηχος μπορεί να σας καθοδηγήσει σε ποια σημεία πρέπει να δράσετε ώστε να αντιμετωπιστεί. Εάν οι εγχυτές δεν καθοδηγούνται από υπερήχους, η θεραπεία βασίζεται στα κλινικά ευρήματα και η ένεση γίνεται τυφλά», λέει ο Δρ. Sigrist και συνεχίζει: «Αλλά αν μπορούμε να δούμε το εύρημα του υπερήχου, μπορούμε να στοχεύσουμε το ακριβές σημείο όπου συμβαίνει η απόφραξη».

Η πρόταση

Αντί να κατακλύζουν την περιοχή με ένα φάρμακο που ονομάζεται υαλουρονιδάση για να διαλύσουν το υλικό πλήρωσης, οι κλινικοί γιατροί μπορούν να κάνουν κατευθυνόμενες ενέσεις που χρησιμοποιούν λιγότερη υαλουρονιδάση και παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας, λέει.

Η Βρετανική Ένωση Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών (BAAPS) αναφέρει ότι η χρήση υπερήχων αυξάνεται, αλλά δεν αποτελεί ακόμη συνήθη ή τυπική φροντίδα.

Ο υπέρηχος είναι μη επεμβατικός, δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία και δεν έχει γνωστές βλαβερές συνέπειες.

Η Νόρα Νούτζεντ, πρόεδρος της BAAPS, δήλωσε ότι αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο σε πολλούς τομείς της χειρουργικής και των ιατρικών αισθητικών διαδικασιών: «Η χαρτογράφηση της θέσης των αιμοφόρων αγγείων αναμφίβολα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες πριν από τη θεραπεία. Κίνδυνοι σαν κι αυτούς από τα δερματικά εμφυτεύματα είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους αγωνιζόμαστε εδώ και πολύ καιρό για την αυξημένη ρύθμιση των αισθητικών διαδικασιών και τον περιορισμό της παροχής ιατρικών διαδικασιών, όπως οι ενέσιμες θεραπείες, σε όσους έχουν ιατρική εκπαίδευση».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει περιορισμούς στις αισθητικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τις προτάσεις, μόνο «κατάλληλα καταρτισμένοι» επαγγελματίες υγείας θα είναι σε θέση να εκτελούν διαδικασίες υψηλού κινδύνου.

Πηγή: bbc.com

Διαβάστε επίσης:

Τι συμβαίνει στην εντερική χλωρίδα όταν λαμβάνουμε αντιβίωση;

Οδηγίες ΕΟΔΥ για τους αναπνευστικούς ιούς – Πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας

ΕΟΔΥ: 2.820 άνθρωποι δέχτηκαν επιθέσεις από σκύλους και κατέληξαν στο νοσοκομείο το 2023