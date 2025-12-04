ΟΕΝΓΕ – ΕΙΝΑΠ για την ποινική στοχοποίηση των ψυχίατρων: «Εμπαιγμός η συνάντηση με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο»

«Το πρόβλημα με τις ελλείψεις κλινών στις ψυχιατρικές κλινικές θα λυθεί με… περισσότερα ράντζα ενώ η αποδέσμευση των αστυνομικών που συνοδεύουν ψυχιατρικό περιστατικό στα νοσοκομεία μετά από εισαγγελική εντολή, προστατεύει… τα δικαιώματα των ασθενών».

Τα παραπάνω ακατανόητα ήταν η απάντηση που έλαβε από τον υφυπουργό Ψυχικής Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο, η αντιπροσωπεία της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας (ΕΙΝΑΠ) και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) στη συνάντηση που είχαν την περασμένη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου.

Θέμα της συνάντησης ήταν η ποινική στοχοποίηση Ψυχιάτρων μετά από μηνυτήρια αναφορά εις βάρος τους από συνδικαλιστικό σωματείο αστυνομικών εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων κλινών. Είχε προηγηθεί η έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και η εγκύκλιος Βαρτζόπουλου η οποία προβλέπει ότι πλέον οι αστυνομικοί αφήνουν τους πάσχοντες στα Επείγοντα και στις Ψυχιατρικές Κλινικές, αποδεσμεύοντας την αστυνομία αμέσως μετά την παραλαβή του περιστατικού και οι εφημερεύοντες ψυχίατροι και νοσηλευτές της βάρδιας παίρνουν την ευθύνη για τη μετακίνηση του ασθενούς εντός ή εκτός της μονάδας υποδοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις π.χ να υπάρχουν κλίνες.

Η συνάντηση με τον υφυπουργό Ψυχικής Υγείας

Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, λόγω της άρνησης του υπουργείου να συναντήσει τους εκπρόσωπους των νοσοκομειακών γιατρών, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ.

«Ο Υφυπουργός αρνήθηκε να αποσύρει την εγκύκλιό του για την μεταφορά των ασθενών προς ακούσια εξέταση. Η άμεση απόσυρση της εγκυκλίου θα απάλλασσε τους συναδέλφους άμεσα από τις ποινικές περιπέτειες, καθώς είναι το βασικό επιχείρημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η μηνυτήρια αναφορά», αναφέρουν η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή τους.

Ο υφυπουργός αρνήθηκε ακόμα και την από κοινού συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να γίνει έστω μια συμπληρωματική εγκύκλιος που θα ρυθμίζει καλύτερα το ζήτημα, ώστε να σταματήσουν οι προστριβές στα επείγοντα μεταξύ Ψυχιάτρων και αστυνομικών.

«Δε δόθηκε καμία δέσμευση και οδηγία για το πώς θα λειτουργούν οι εφημερίες των ψυχιατρικών τμημάτων και ειδικά στην περίπτωση έλλειψης διαθέσιμων κλινών, πέρα από το ότι η αστυνομία θα αποδεσμεύεται άμεσα και την ευθύνη θα την έχει η νοσηλευτική μονάδα χωρίς ωστόσο να ορίζει σε ποιον ακριβώς θα απευθύνονται οι συνάδελφοι Ψυχίατροι.

Ωστόσο δεσμεύτηκε ότι οι ψυχιατρικές κλινικές ενηλίκων στα γενικά νοσοκομεία θα υπάρξει μέριμνα να εφημερεύουν σε γενική εφημερία του νοσοκομείου.

Νοσοκομειακοί γιατροί: «Εμπαιγμός και υποκρισία η συνάντηση»

«Η συνάντηση ήταν ένας πραγματικός εμπαιγμός καθώς το Υπουργείο Υγείας δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για όλη αυτήν την κατάσταση, παρότι τα σωματεία και οι εργαζόμενοι είχαμε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή για την έκρυθμη κατάσταση στα επείγοντα των ψυχιατρικών τμημάτων και είχαμε ζητήσει εξηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας, η ηγεσία αρνιόταν όλο αυτό το διάστημα να συναντήσει τους εργαζόμενους φτάνοντας στις συλλήψεις των δύο Ψυχιάτρων το καλοκαίρι και τις προκαταρκτικές εξετάσεις απέναντι σε Ψυχιάτρους για παράβαση καθήκοντος που διενεργούνται.» καταγγέλλουν οι δυο ενώσεις και συνεχίζουν:

«Αλλά ο ακόμα μεγαλύτερος εμπαιγμός ήταν η υποκριτική στάση του κλιμακίου του Υπουργείου στην συνάντηση όπου διατυμπάνιζαν ότι δήθεν τάχα η αποδέσμευση της αστυνομίας προστατεύει τα δικαιώματα των ασθενών, την ίδια ώρα που ανέφεραν ότι το πρόβλημα των διαθέσιμων κλινών θα λυνόταν με πιο πολλά ράντζα. Έτσι, λοιπόν, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντιλαμβάνεται τα ανθρώπινα δικαιώματα με όρους υποστελέχωσης, εξαθλίωσης, ασθενείς στοιβαγμένοι στους διαδρόμους σε κοινή θέα, χωρίς εργαστηριακούς ελέγχους όλο το 24ωρο.»

Η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ ζητούν:

Να σταματήσουν άμεσα όλες οι διώξεις.

Να εκδοθεί συμπληρωματική εγκύκλιος προς διευκρίνιση ότι την ευθύνη διαχείρισης του ασθενούς επί μη ύπαρξης κενής κλίνης έχει ακέραιη η υπηρεσία με τη συγκεκριμένη ιεραρχική δομή και όχι ο εφημερεύων Ψυχίατρος.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε για την εξίσωση του επιδόματος αγόνου στους Ψυχιάτρους σε σχέση με τους Παιδοψυχίατρους, καθώς επίσης και για την συμμετοχή των Ψυχιάτρων και Παιδοψυχίατρων των νοσοκομείων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε όλα τα διοικητικά και επιστημονικά όργανα του νοσοκομείου (επιστημονικό, διοικητικό συμβούλιο).

