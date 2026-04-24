ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 20:07
Άγιος Δημήτριος: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που «ξάφριζαν» περίπτερα και βενζινάδικα μετά από καταδίωξη και επίθεση σε αστυνομικό

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, 16 και 17 ετών, μελών συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε περίπτερα και πρατήρια καυσίμων στα Νότια Προάστια της Αττικής, προχώρησαν οι Αρχές μετά από πεζή καταδίωξη και συμπλοκή, με συνέπεια των τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Συγκεκριμένα, οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στις 19/4 να κινούνται πεζή στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών οι δύο ανήλικοι πέταξαν κράνη και κουκούλα τύπου full- face και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Κατά την ακινητοποίησή τους ο 17χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και λακτίσματα τους αστυνομικούς, ενώ τραυματίσθηκε αστυνομικός ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε χαντζάρα, μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Σε κοντινό της σύλληψης σημείο βρέθηκε επιπλέον πιστόλι τύπου ρέπλικα, το οποίο είχαν απορρίψει, ενώ εντοπίστηκε και το «επιχειρησιακό» τους δίκυκλο, το οποίο είχε κλαπεί ένα μήνα νωρίτερα από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Πώς δρούσε η συμμορία

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω τουλάχιστον από τα μέσα του περασμένου μήνα, διέπρατταν κλοπές και ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Δρούσαν κυρίως πρώτες πρωινές ώρες, κινούμενοι με δίκυκλο, και αφού εντόπιζαν το κατάστημα- στόχο τους, ο 16χρονος εισέρχονταν σε αυτό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή όπλου ή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ενώ ο 17χρονος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου και οδηγού του δικύκλου τους, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την άμεση διαφυγή και την αποφυγή εντοπισμού τους.

Μετά από έρευνα στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 4 μαχαίρια,
  • αλυσοπρίονο,
  • πλαστικό περίστροφο,
  • σφυρί και 2 κατσαβίδια,
  • το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ,
  • φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου και
  • ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 ληστείες και κλοπή στην Ηλιούπολη, στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

