Νέο στέλεχος του νοροϊού προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας φέτος τα Χριστούγεννα

Σε αριθμούς ρεκόρ αναμένεται να φτάσουν φέτος τα κρούσματα νοροϊού εξαιτίας ενός νέου στελέχους που προκαλεί γαστρεντερίτιδα ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Ειδικότερα, σχεδόν το 14% των τεστ για νοροϊό βγήκαν θετικά την εβδομάδα που έληξε στις 15 Νοεμβρίου. Την ίδια περίοδο πέρυσι, μόνο το 10% των τεστ είχαν βγει θετικά, σύμφωνα με το CDC.

Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά θετικών τεστ στην αρχή αυτής της περιόδου νοροϊού, η οποία συνήθως διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, αποκαλύπτουν ότι φέτος μπορεί να σημειωθεί νέο ρεκόρ, λέει ο Ντόναλντ Σάφνερ, PhD , καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς.

Ο νοροϊός συχνά αποκαλείται «νόσος του χειμερινού εμέτου», επειδή παρόλο που κυκλοφορεί όλο το χρόνο, τα κρούσματα τείνουν να κορυφώνονται μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, λέει ο Φρανκ Γιάννας, MPH, πρώην αναπληρωτής επίτροπος για τα τρόφιμα και την πολιτική αντιμετώπισης στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Πέρυσι, το ποσοστό θετικών τεστ για νοροϊό έφτασε στο ρεκόρ σχεδόν 25% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το CDC.

«Το να βλέπουμε την δραστηριότητα να αρχίζει να αυξάνεται τον Νοέμβριο δεν είναι ασυνήθιστο», λέει ο Γιάννας και συμπληρώνει: «Ωστόσο, το ποσοστό θετικών τεστ αυτόν τον Νοέμβριο είναι υψηλότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι φέτος μπορεί να είναι χειρότερο από ό,τι στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, αλλά είναι λογικό να είμαστε πιο προσεκτικοί, ειδικά σε χώρους εστίασης και ιδρύματα όπου ο νοροϊός εξαπλώνεται εύκολα», λέει ο Γιάννης.

Το νέο στέλεχος

Για χρόνια, το στέλεχος του νοροϊού GII.4, αποτελούσε την πλειονότητα των κρουσμάτων, σύμφωνα με το CDC. Αλλά ένα νέο στέλεχος, το GII.17, αντιπροσώπευε περίπου το 75% των κρουσμάτων την περίοδο 2024-2025 του νοροϊού, από περίπου 10% των κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2022-2023.

«Ο νοροϊός εξελίσσεται γρήγορα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε νέα στελέχη που προκαλούν ασθένειες», λέει ο Schaffner. Το νεότερο στέλεχος GII.17 μπορεί να αρρωστήσει περισσότερους ανθρώπους επειδή γενικά δεν έχουν εκτεθεί σε αυτό στο παρελθόν, επομένως δεν έχουν αναπτύξει ανοσία, σημειώνει.

Συμπτώματα

Ο νοροϊός μπορεί να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων, όπως:

Ναυτία

Έμετος

Πόνος στο στομάχι ή κράμπες

Υδαρής ή χαλαρή διάρροια

Αίσθημα αδιαθεσίας

Χαμηλός πυρετός

Μυϊκός πόνος

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται 12 έως 48 ώρες μετά την έκθεση και διαρκούν από 1 έως 3 ημέρες.

Ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής με άρρωστα άτομα, καθώς και μέσω επαφής με μολυσμένα τρόφιμα, νερό ή επιφάνειες, σύμφωνα με το CDC.

Αντιμετώπιση

Δεν υπάρχει θεραπεία για τον νοροϊό, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ. Η λοίμωξη πρέπει να περάσει από μόνη της. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα συμπτώματα πίνοντας πολλά υγρά, να ξεκουράζεστε και να τρώτε μαλακές, άγευστες τροφές.

Επισκεφθείτε έναν γιατρό εάν δεν μπορείτε να φάτε ή να πιείτε, σημειώνει η Κλινική του Κλίβελαντ ή εάν έχετε συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από τρεις ημέρες.

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε την εξάπλωση του νοροϊού εάν είστε άρρωστοι είναι να αποφεύγετε την προετοιμασία ή το χειρισμό τροφίμων ή τη φροντίδα άλλων ανθρώπων μέχρι να μην έχετε εμφανίσει συμπτώματα για τουλάχιστον 48 ώρες, σύμφωνα με το CDC.

Το τακτικό πλύσιμο των χεριών είναι επίσης σημαντικό, σύμφωνα με το CDC. Θα πρέπει να πλένετε τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή πάνας, πριν από το φαγητό ή την προετοιμασία φαγητού και πριν χειριστείτε φάρμακα για τον εαυτό σας ή για κάποιον άλλο.

