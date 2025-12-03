search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 16:41
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

03.12.2025 12:57

Tα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα απειλούν τη δημόσια υγεία – Συνδέονται με χρόνιες παθήσεις που προκαλεί η παχυσαρκία

Σε μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία εξελίσσεται η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς συνδέονται με χρόνιες παθήσεις που προκαλεί η παχυσαρκία όπως διαβήτη τύπου 2, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακές παθήσεις, χρόνια νεφρική νόσο και συνολικά υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας.

Συνηθισμένα παραδείγματα υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων περιλαμβάνουν τα ζαχαρούχα ποτά, τα συσκευασμένα σνακ, τις στιγμιαίες σούπες, τα δημητριακά πρωινού, τις ενεργειακές μπάρες, τα συσκευασμένα ψωμιά μαζικής παραγωγής, τα έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα, τα παγωτά, η πίτσα και οτιδήποτε περιέχει μεγάλες ποσότητες ζάχαρης ή αλατιού.

Τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία αναφέρονται σε μια σειρά από άρθρα στο έγκυρο «The Lancet», όπως αναφέρει η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας στο πρόσφατο ενημερωτικό της δελτίο.

Οι Αμερικανοί πολίτες καταναλώνουν κατά μέσο όρο πάνω από τις μισές ημερήσιες θερμίδες τους από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και φαίνεται ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλες τουλάχιστον τις δυτικού τύπου κοινωνίες.

Τι πρέπει να αλλάξει

Λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει η υγιεινή διατροφή η οποία θα πρέπει να δίνει έμφαση:

  • στα φρούτα,
  • τα λαχανικά,
  • τα δημητριακά ολικής αλέσεως,
  • τα γαλακτοκομικά
  • τις πρωτεΐνες.

Επιπλέον οι περισσότεροι καταναλωτές θα πρέπει να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών ινών, ασβεστίου, βιταμίνης D και καλίου και φυσικά να βάλουν την άσκηση στην καθημερινότητα τους.

Επομένως, επειδή η παγκόσμια άνοδος των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων στη διατροφή αποτελεί παγκόσμια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, απαιτούνται άμεσες μεταρρυθμίσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της παραγωγής, της εμπορίας και της κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και για την αύξηση της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα.   

