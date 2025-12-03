Tα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα απειλούν τη δημόσια υγεία – Συνδέονται με χρόνιες παθήσεις που προκαλεί η παχυσαρκία

Σε μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία εξελίσσεται η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς συνδέονται με χρόνιες παθήσεις που προκαλεί η παχυσαρκία όπως διαβήτη τύπου 2, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακές παθήσεις, χρόνια νεφρική νόσο και συνολικά υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας.

Συνηθισμένα παραδείγματα υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων περιλαμβάνουν τα ζαχαρούχα ποτά, τα συσκευασμένα σνακ, τις στιγμιαίες σούπες, τα δημητριακά πρωινού, τις ενεργειακές μπάρες, τα συσκευασμένα ψωμιά μαζικής παραγωγής, τα έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα, τα παγωτά, η πίτσα και οτιδήποτε περιέχει μεγάλες ποσότητες ζάχαρης ή αλατιού.

Τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία αναφέρονται σε μια σειρά από άρθρα στο έγκυρο «The Lancet», όπως αναφέρει η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας στο πρόσφατο ενημερωτικό της δελτίο.

Οι Αμερικανοί πολίτες καταναλώνουν κατά μέσο όρο πάνω από τις μισές ημερήσιες θερμίδες τους από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και φαίνεται ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλες τουλάχιστον τις δυτικού τύπου κοινωνίες.

Τι πρέπει να αλλάξει

Λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει η υγιεινή διατροφή η οποία θα πρέπει να δίνει έμφαση:

στα φρούτα,

τα λαχανικά,

τα δημητριακά ολικής αλέσεως,

τα γαλακτοκομικά

τις πρωτεΐνες.

Επιπλέον οι περισσότεροι καταναλωτές θα πρέπει να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών ινών, ασβεστίου, βιταμίνης D και καλίου και φυσικά να βάλουν την άσκηση στην καθημερινότητα τους.

Επομένως, επειδή η παγκόσμια άνοδος των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων στη διατροφή αποτελεί παγκόσμια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, απαιτούνται άμεσες μεταρρυθμίσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της παραγωγής, της εμπορίας και της κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και για την αύξηση της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα.

Διαβάστε επίσης:

Δύο νέες αίθουσες STEM στη Θράκη, ανοίγουν στα παιδιά νέους δρόμους στις επιστήμες και την τεχνολογία

Τρία μωρά γεννήθηκαν στα Διαπόντια Νησιά και την Κέρκυρα μέσα από την «Ελπίδα Ζωής»

Διατροφική Καθοδήγηση: Άνθρωπος ή ChatGPT;