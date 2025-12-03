search
03.12.2025 11:42

Δύο νέες αίθουσες STEM στη Θράκη, ανοίγουν στα παιδιά νέους δρόμους στις επιστήμες και την τεχνολογία

03.12.2025 11:42
stem foto 4

Δύο νέες αίθουσες STEM στο 1ο Δημοτικό σχολείο Σουφλίου και στο 5ο Πειραματικό Δημοτικό Κομοτηνής, δημιούργησε  η  ELPEN σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»,  στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές».

Οι αίθουσες STEM  (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) θα δώσουν την ευκαιρία σε 320 μαθητές και μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά, με οδηγούς τους 53 εκπαιδευτικούς τους και εντός ενός εξελιγμένου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία της εταιρείας που στοχεύει στην έμπρακτη υποστήριξη των μαθητριών και μαθητών που μεγαλώνουν στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας: « Για εμάς είναι ζωτικής σημασίας να μην αποκλείεται κανένα παιδί από τον  ψηφιακό αλφαβητισμό, τη δημιουργική και κριτική σκέψη, τη βιωματική μάθηση και τη διάδραση.» όπως αναφερει η φαρμακοβιομηχανία ELPEN σε ανακοίνωσή της.

Σύγχρονος εξοπλισμός 

Ο εξοπλισμός των αιθουσών, που επιλέχθηκε σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, περιλαμβάνει διαδραστικά ηλεκτρονικά συστήματα, βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα για τις θετικές επιστήμες, όπως βιολογία, φυσική, μαθηματικά, γεωγραφία, μηχανική, περιβάλλον, αλλά και για τη λογοτεχνία και την ποίηση. Μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την προσωπική τους εξέλιξη.
 

Ο co-CEO του ομίλου ELPEN, κύριος Θεόδωρος Τρύφων, ανέφερε σχετικά: «Για τη Διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους της ELPEN, η στήριξη κάθε ανάγκης των κατοίκων ακριτικών περιοχών της Ελλάδας αποτελεί βασικό πυλώνα του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας. Έτσι, λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε με τον Οργανισμό «Μαζί για το Παιδί» και δημιουργήσαμε τις δυο αυτές αίθουσες STEM στο 1ο Δημοτικό Σουφλίου και στο 5ο Πειραματικό Δημοτικό Κομοτηνής. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, αλλά και με τη βιωματική μάθηση και διάδραση. Είμαστε περήφανοι που ένας όμιλος 1.800 εργαζομένων δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες για τις νέες και τους νέους της χώρας μας.»


 
Η Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, δήλωσε: «Με μεγάλη ικανοποίηση στο Μαζί για το Παιδί παραδίδουμε δύο νέες αίθουσες STEM στη Θράκη, που ανοίγουν στα παιδιά νέους δρόμους μάθησης και δημιουργικής ενασχόλησης με τις επιστήμες και την τεχνολογία. Ευχαριστούμε θερμά την ELPEN για την άμεση και θετική ανταπόκρισή της στο κάλεσμά μας. Η υποστήριξή της υπήρξε καθοριστική για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, προσφέροντας στα παιδιά της Θράκης ίσες ευκαιρίες για δημιουργική μάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.»

