Τρία μωρά γεννήθηκαν στα Διαπόντια Νησιά και την Κέρκυρα μέσα από την «Ελπίδα Ζωής»

Τρία υγιέστατα μωράκια γεννήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, «Ελπίδα Ζωής» της InterMed και του Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Be-Live, που «αγκαλιάζουν» τις προσπάθειες υπογόνιμων ζευγαριών από ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Συνολικά το πρόγραμμα υποστηρίζεί 16 ζευγάρια από τα Διαπόντια Νησιά και την Κέρκυρα, όπου ήδη γεννήθηκαν τρία παιδιά, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται και νέα χαρμόσυνα γεγονότα.

Η συνεργασία InterMed – Be-Live στοχεύει να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε υπογόνιμα ζευγάρια, ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποίησης και των σχετικών εξετάσεων.

Στο πρόγραμμα Ελπίδα Ζωής εντάχθηκε επίσης νεαρή γυναίκα που διαγνώστηκε με λέμφωμα, η οποία προχώρησε στη διατήρηση κρυοσυντηρημένων ωαρίων.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα, που αποτελεί μείζον ζήτημα για την κοινωνία και το μέλλον της.

Πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη γονιμότητα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην εποχή μας, όπου οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις δοκιμάζουν την απόφαση πολλών νέων ανθρώπων να κάνουν οικογένεια.

Μιλώντας για τα χαρμόσυνες εξελίξεις του προγράμματος, Ελπίδα Ζωής, η πρόεδρος του ΟΦΕΤ, Ιουλία Τσέτη, επισημαίνει: «ο μέσος όρος στην ΕΕ έχει υποχωρήσει στο ιστορικό χαμηλό των 1,35 γεννήσεων ανά γυναίκα, και στην Ελλάδα στο 1,26. Η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού, δεν βλάπτει μόνο την κοινωνία, αλλά και την οικονομία και την αγορά εργασίας και επομένως την παραγωγικότητα. Θεωρούμε ότι αποτελεί χρέος μας να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το δημογραφικό και την ελληνική κοινωνία, δίνοντας Ελπίδα Ζωής στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία η απόφασή μας για το πρόγραμμα αυτό, να επιλέξουμε ζευγάρια από τα Διαπόντια νησιά, καθώς οι άγονες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, είναι οι ακρίτες μας που «φυλάττουν Θερμοπύλες» και οφείλουμε να τους σεβόμαστε και να τους στηρίζουμε».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Βασίλης Κελλάρης, εμπνευστής και συνιδρυτής της Be-Live δηλώνει: «Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες και δικαιώνουν τις δεσμεύσεις μας. Ήδη το Σωματείο μας έχει δεχθεί έξι αιτήματα μέσω του προγράμματος Ελπίδα Ζωής. Τρία ζευγάρια κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το μωρό που ονειρεύονταν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα μία εγκυμοσύνη.

Με ενισχυμένη ευαισθησία απέναντι σε συνανθρώπους μας με αυξημένες ανάγκες, η InterMed και η Be-Live στήριξαν επίσης από κοινού την προσπάθεια νεαρής γυναίκας με νεοπλασματική νόσο, βοηθώντας τη να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων για μελλοντική χρήση, στο πλαίσιο του προγράμματός μας.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που ένας ισχυρός Όμιλος στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας αναγνωρίζει το έργο και το όραμά μας και στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά μας. Σε μία κοινωνία που δοκιμάζεται από την πληθυσμιακή γήρανση και την υπογεννητικότητα, η συμβολή όλων είναι κρίσιμη. Το μέλλον της γονιμότητας και η απάντηση στη δημογραφική πρόκληση γράφονται εδώ».

Διαβάστε επίσης:

Διατροφική Καθοδήγηση: Άνθρωπος ή ChatGPT;

Ο Δεκάλογος του Αποκλεισμού και της Ευαλωτότητας για τα άτομα με αναπηρία – Οικογένειες με ΑμεΑ ζουν με 600 ευρώ

Η Βουλγαρία τριπλασιάζει τους κατώτατους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών μετά από μήνες διαμαρτυριών – Η Ελλάδα;