search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:58
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

03.12.2025 10:47

Διατροφική Καθοδήγηση: Άνθρωπος ή ChatGPT;

03.12.2025 10:47
diatrofi new

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) φέρνουν αναμφίβολα τεράστιες αλλαγές στην ιατρική και στη διαιτολογία. Ωστόσο, όσο εξελιγμένοι κι αν γίνουν οι αλγόριθμοι, υπάρχουν δεξιότητες που παραμένουν αποκλειστικά ανθρώπινες και αποτελούν τον πυρήνα της θεραπευτικής σχέσης.

«Η αληθινή δύναμη του ανθρώπου κρύβεται στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ηθική συνείδηση και στη σοφία της ανθεκτικότητας και της διορατικότητας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας που η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να ξεπεράσει», τονίζει ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General:

  1. Ανάγνωση συναισθηματικών λεπτομερειών
    Η κλινική πράξη δεν είναι μόνο αριθμοί, αναλύσεις και δεδομένα.
    Η αληθινή φροντίδα βρίσκεται στην ικανότητα του επαγγελματία υγείας να «διαβάζει» πέρα από τις λέξεις: να καταλαβαίνει τη διστακτικότητα ενός ασθενούς όταν μιλά για τις διατροφικές του συνήθειες, να αντιλαμβάνεται το άγχος πίσω από ένα χαμόγελο ή την ελπίδα που κρύβεται σε μια απλή φράση.
    Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επεξεργαστεί τον τόνο της φωνής ή να αναλύσει το λεξιλόγιο, αλλά δεν μπορεί να νιώσει εκείνες τις σιωπηλές ανησυχίες που γεμίζουν έναν χώρο, ούτε να αγγίξει με ενσυναίσθηση το βλέμμα του ασθενούς.
  2. Ηθική κρίση
    Η επιστήμη προσφέρει γνώσεις, κατευθυντήριες οδηγίες και αριθμούς.
    Όμως, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Στην κλινική διαιτολογία, η απόφαση για το κατάλληλο πλάνο διατροφής δεν είναι μια μηχανική διαδικασία. Απαιτεί ηθική κρίση:
    • Να σταθμίζουμε την επιστημονική ακρίβεια με τις προσωπικές αξίες του ασθενούς.
    • Να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής του.
    • Να επιλέγουμε το «σωστό» για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όχι απλώς το «τέλειο» σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
    Αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν αλγόριθμο.
  3. Ηγεσία στην αβεβαιότητα
    Η ζωή και η υγεία είναι γεμάτες από απρόβλεπτες καταστάσεις.
    Υπάρχουν στιγμές που οι επιστημονικές απαντήσεις δεν είναι απόλυτες, οι «δρόμοι» δεν είναι ξεκάθαροι και τα δεδομένα δεν επαρκούν.
    Σε αυτές τις στιγμές, ο ρόλος του κλινικού διαιτολόγου είναι να λειτουργεί ως ηγέτης μέσα στην αβεβαιότητα:
    • να καθοδηγεί τον ασθενή με ψυχραιμία,
    • να προσφέρει ελπίδα χωρίς ψευδαισθήσεις,
    • να εμπνέει εμπιστοσύνη με διορατικότητα και ανθεκτικότητα.
    Περισσότερο από αριθμούς και δεδομένα
    «Στην κλινική διαιτολογία, η διαχείριση της διατροφής δεν είναι μόνο θερμίδες, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Είναι μια πράξη ανθρώπινης σχέσης, ενσυναίσθησης και ηθικής ευθύνης. Η επιστήμη μπορεί να μας δώσει τα εργαλεία. Όμως, αυτό που κάνει τη διαφορά στην πράξη είναι η καρδιά και το μυαλό του διαιτολόγου – η ικανότητα να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο, όχι μόνο δίπλα στην ασθένεια.
    Η τεχνολογία είναι πολύτιμη σύμμαχος. Αλλά η αληθινή θεραπευτική δύναμη πηγάζει από τον άνθρωπο προς τον άνθρωπο», καταλήγει ο κ. Καραφυλλίδης.

Διαβάστε επίσης

Η Βουλγαρία τριπλασιάζει τους κατώτατους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών μετά από μήνες διαμαρτυριών – Η Ελλάδα;

Δυο παραιτήσεις νευρολόγων στο ΠΑΓΝΗ μετά από «εντέλλεσθε» – Κινδυνεύει η λειτουργία της μοναδικής Μονάδας για Οξέα Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κρήτη

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση του AIDS όλο τον χρόνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Octopussy egg
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

zizel
ADVERTORIAL

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα, κλασική παραγωγή της «Ζιζέλ»

fysiko aerio moldavia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό που στέλνει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και Σλοβακία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:54
Octopussy egg
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

1 / 3