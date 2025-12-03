Η Βουλγαρία τριπλασιάζει τους κατώτατους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών μετά από μήνες διαμαρτυριών – Η Ελλάδα;

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα αυξήσει τους μισθούς των νέων γιατρών, νοσηλευτών, βιολόγων, φαρμακοποιών, χημικών και όλων των υγειονομικών μετά από μήνες διαμαρτυριών των κακοπληρωμένων και εξαντλημένων υγειονομικών.

Συγκεκριμένα θα διαθέσει 260 εκατομμύρια ευρώ σε νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, τα οποία πρέπει να πληρούν τους νέους κατώτατους μισθούς των 1.550 ευρώ για τους νοσηλευτές και 1.860 ευρώ για τους γιατρούς (χωρίς εξειδίκευση) για το 2026, σύμφωνα με το euractiv.com.

Η παραπάνω απόφαση θα μπορούσε να υιοθετηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση καθώς και το δικό μας Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντιμετωπίζει επίσης δραματικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό άλλα και σε πολλές άλλες ειδικότητες υγειονομικών.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πολλοί γιατροί δεν καλύπτουν θέσεις στα νησιά μας καθώς οι μισθοί είναι εξευτελιστικοί και το κόστος της ζωής, πανάκριβο εξαιτίας του υπερ-τουρισμού, είναι πανάκριβο. Την ίδια ώρα, εκατομμύρια ευρώ χάνονται ( π.χ ΟΠΕΚΕΠΕ ) σε τσέπες ατόμων που δεν τα δικαιούνται.

Τι ισχύει στη Βουλγαρία

Η ισχύουσα συλλογική σύμβαση στα νοσοκομεία της Βουλγαρίας έχει ορίσει τους κατώτατους αρχικούς μισθούς στα 1.000 ευρώ για τους γιατρούς, 750 ευρώ για τους νοσηλευτές και 460 ευρώ για τους βοηθούς των νοσοκομείων.

Οι χαμηλοί μισθοί ανάγκασαν εκατοντάδες νοσηλευτές να μεταναστεύσουν στη Δυτική Ευρώπη που οι μισθοί είναι τριπλάσιοι.

Η Βουλγαρία έχει περισσότερους γιατρούς από νοσηλευτές, ασκώντας τεράστια πίεση στα νοσοκομεία της.

Η έλλειψη νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα έντονη σε μικρότερα νοσοκομεία έξω από την Σόφια, όπου συχνά ένας μόνο νοσηλευτής είναι σε υπηρεσία για να φροντίσει δεκάδες ασθενείς ( κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα δυο νοσηλευτές για 20-30 ασθενείς σε κάθε θάλαμο).

Η κρίση προσωπικού πηγάζει από τους εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, οι οποίοι επηρεάζουν επίσης την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης στις μικρότερες πόλεις.

Οι νέοι κατώτατοι μισθοί θα είναι υποχρεωτικοί για όλα τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Αυτοί οι μισθοί θα ισχύουν επίσης για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, χημικούς, φυσικούς, βιολόγους και ψυχολόγους.

Τα ελάχιστα όρια για τους επαγγελματίες υγείας θα ισχύουν όχι μόνο για τους νοσηλευτές αλλά και για τις μαίες, τους τεχνικούς εργαστηρίων και τους φυσιοθεραπευτές.

Η οικονομική ένεση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στοχεύει στον τερματισμό των διαμαρτυριών των νέων γιατρών και των επαγγελματιών υγείας, οι οποίες ξεκίνησαν την άνοιξη του τρέχοντος έτους.

Με τις αυξήσεις μισθών, ο προϋπολογισμός υγειονομικής περίθαλψης της Βουλγαρίας θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 – σχεδόν το 5% του ΑΕΠ.

Οι νέοι κατώτατοι μισθοί για τους Βούλγαρους γιατρούς και νοσηλευτές αναμένεται να επιβραδύνουν την εκροή ιατρικών επαγγελματιών προς τη Δυτική Ευρώπη.

Ωστόσο, είναι απίθανο να την σταματήσουν εντελώς, καθώς ακόμη και με την αύξηση, οι μισθοί θα παραμείνουν σημαντικά χαμηλότεροι από ό,τι στις πλουσιότερες περιοχές της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού για την υγειονομική περίθαλψη του επόμενου έτους, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, διατίθεται για τα νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση προβλέπει ρεκόρ νοσηλειών: 2,4 εκατομμύρια ετησίως, 300.000 περισσότερες από το προηγούμενο έτος, παρά τη συρρίκνωση του πληθυσμού κατά 6,4 εκατομμύρια.

Το κράτος θα δαπανήσει επίσης το ποσό ρεκόρ των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για φάρμακα, 150 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι το 2025.

Πηγή: https://www.euractiv.com/news/bulgaria-triples-doctors-and-nurses-minimum-pay-after-months-of-protests/?fbclid=IwY2xjawObwq5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFmR1FGMzdhcUlJYjFpZXpic3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtGwiHkvds3Oep5OSXj6bnQzaKAEbTz81PpbuDyvbugXdnrhExBPG1adYykO_aem_ebeDv_gS68_bkLpmd33zVw&brid=hEc-SY2oxkXbmWNjaCNRDQ

