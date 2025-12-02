Δυο παραιτήσεις νευρολόγων στο ΠΑΓΝΗ μετά από «εντέλλεσθε» – Κινδυνεύει η λειτουργία της μοναδικής Μονάδας για Οξέα Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κρήτη

Ασφυκτική είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα «εντέλλεσθε» στα νοσοκομεία της χώρας, εξαιτίας των δραματικών ελλείψεων. Ενδεικτικό παράδειγμα οι παραιτήσεις δυο ακόμα γιατρών, αυτή τη φορά από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Συγκεκριμένα, δυο νευρολόγοι αναγκάστηκαν να υποβάλλουν την παραίτησή τους μετά από την απόφαση της 7ης ΥΠΕ για την υποχρεωτική μετακίνηση τους, προκειμένου να καλύψουν τις εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων το Νοέμβριο, αλλά και το νέο «εντέλλεσθε» που αναμένεται για το Δεκέμβρη.

«Οι παραιτήσεις θα προκαλέσουν πρόβλημα στελέχωσης με ειδικευμένους νευρολόγους σε μια περίοδο που η Νευρολογική κλινική δεν έχει επαρκή αριθμό ειδικευομένων γιατί με αυτές τις συνθήκες εργασίας, πολλοί γιατροί από τη λίστα αναμονής ειδικευομένων νευρολόγων του ΠΑΓΝΗ έχουν φύγει για το εξωτερικό. Επίσης καθυστερεί η ανανέωση και αυτών που λήγει η θητεία τους», είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης και συνεχίζει:

«Υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, ακτινολόγοι στα Κέντρα Υγείας του Ηράκλειου, που με εντέλλεσθε αναγκάζονται να καλύπτουν βάρδιες στο ΠΑΓΝΗ ή στο Νοσοκομείο των Χανίων. Η τακτική αυτή απορυθμίζει τις δομές με κίνδυνο να υποβαθμιστεί η λειτουργία των κλινικών και των τμημάτων που λειτουργούν, επιδεινώνει τις εργασιακές σχέσεις και οδηγεί σε παραιτήσεις και σε απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων για νέες θέσεις. Με τις μετακινήσεις και τα “εντέλλεσθε” όχι μόνο δεν λύνονται τα προβλήματα των Νοσοκομείων της Κρήτης αλλά μεγεθύνονται», λέει στο topontiki.gr ο πρόεδρος του Σωματείου.

Αντι λοιπόν το υπουργείο Υγείας να φροντίζει να κάνει καλύτερες τις συνθήκες προκειμένου να προσελκύσει προσωπικό στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να διώξει και αυτούς που έχουν μείνει.

Απόδειξη το γεγονός ότι οι μετακινήσεις νευρολόγων του ΠΑΓΝΗ στα Χανιά, καθώς και η τυχόν οριστικοποίηση των παραιτήσεών τους, θα αποδυναμώσουν τη μεγαλύτερη νευρολογική κλινική στην Κρήτη, η οποία εφημερεύει καθημερινά για οξέα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ).

Σημειώνεται ότι το ΠΑΓΝΗ διαθέτει τη μοναδική Μονάδα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, όπου πραγματοποιούνται εμβολισμοί αιμορραγικών ΑΕΕ και θρομβεκτομές/θρομβολύσεις ισχαιμικών ΑΕΕ, τα περιστατικά των οποίων νοσηλεύονται και παρακολουθούνται στη Νευρολογική Κλινική, μαζί με τα περιστατικά της ΜΑΦ Εγκεφαλικών, της μοναδικής στην Κρήτη.

Στη Νευρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ παραπέμπονται για νοσηλεία όχι μόνο ασθενείς με ΑΕΕ, αλλά και άλλα σοβαρά νευρολογικά περιστατικά από το Λασίθι και το Ρέθυμνο, όπου υπηρετεί μόλις ένας νευρολόγος ανά νομό και δεν λειτουργούν νευρολογικές κλινικές.

Θα αυξηθούν οι αναμονές

Οι μετακινήσεις και οι παραιτήσεις νευρολόγων του ΠΑΓΝΗ θα οδηγήσουν και σε περαιτέρω αύξηση των αναμονών στα τακτικά νευρολογικά ιατρεία, όπου εξετάζονται και παρακολουθούνται χιλιάδες ασθενείς από το Ηράκλειο και τους γειτονικούς νομούς.

«Οι μετακινήσεις δεν αποτελούν ουσιαστική μόνιμη λύση ούτε για το πρόβλημα υποστελέχωσης της νευρολογικής κλινικής του ΓΝ Χανίων, στην οποία έχουν απομείνει δύο μόνο ειδικευμένοι γιατροί, μετά από δύο άδειες κύησης-ανατροφής και μία παραίτηση για δουλειά στο εξωτερικό. Δεν μπορεί μια κλινική να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με γιατρούς-επισκέπτες, που δεν γνωρίζουν ούτε προλαβαίνουν να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας της ούτε τους ασθενείς της.» μας λέει ο κ. Βρύσαλης.

«Αντί για μόνιμες προσλήψεις, το Υπουργείο και οι διοικήσεις των ΥΠΕ επιδιώκουν με το ελάχιστο δυνατό εξουθενωμένο περιπλανώμενο υγειονομικό προσωπικό να καλύψουν όπως όπως μέρος των χιλιάδων κενών. Οι μετακινήσεις όμως όχι απλά δεν αντιμετωπίζουν, αλλά επιδεινώνουν τα προβλήματα υποστελέχωσης, αφού «μπαλώνουν» παροδικά «τρύπες», ανοίγοντας άλλες.» μας λέει ο κ. Βρύσαλης συμπληρώνοντας ότι : «Ζητούμε από όλους φορείς της υγείας και της κοινωνίας να εκφράσουν την αντίθεση τους σε τέτοιου είδους λογικές και δηλώνουμε έτοιμοι να συνεχίσουμε τους κοινούς αγώνες στην κατεύθυνση της διεκδίκησης της βελτίωσης των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών και της στελέχωσης των Νοσοκομείων με μόνιμες θέσεις ιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής λειτουργία τους».

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Οι Εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ απαιτούν να σταματήσουν τα «εντέλλεσθε» για μετακινήσεις νευρολόγων από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηράκλειου στο ΓΝ Χανίων.

Επίσης απαιτούν να στελεχωθεί άμεσα πλήρως η νευρολογική κλινική του ΓΝ Χανίων με μόνιμους νευρολόγους και να ενισχυθούν με νευρολόγους και να λειτουργήσουν νευρολογικές κλινικές στα νοσοκομεία Ρεθύμνου και Λασιθίου.

