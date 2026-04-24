Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μητρότητα – Το βίντεο που συγκίνησε και η τρυφερή ανάρτηση του συντρόφου της

Τρεις εβδομάδες μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια βιώνει μια βαθιά προσωπική αλλαγή, καθώς η μητρότητα αποτελούσε διαχρονική της επιθυμία. Πλέον περνά πολύτιμο χρόνο με τη νεογέννητη κόρη της, η οποία θα ονομαστεί Ξένια, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μαζί της.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, που και εκείνος, με τη σειρά του, δεν κρύβει τη χαρά του για τη νέα καθημερινότητά τους.

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας

Την Παρασκευή, 24/4, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο εναλλάσσονται δύο στιγμές: Μία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της και μία από το σήμερα, όπου στη θέση της φουσκωμένης κοιλιάς της βρίσκεται η μικρή της κόρη, να κοιμάται γαλήνια στην αγκαλιά της.

«Είχα ένα όνειρο… Έχω όλα όσα ήθελα…», έγραψε στα αγγλικά η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησης, επιλέγοντας να μοιραστεί το συναίσθημα πληρότητας που βιώνει με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε και εκείνος μια προσωπική στιγμή, ανεβάζοντας φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη τους. Στο στιγμιότυπο, ο επιχειρηματίας κρατά το μωρό σε μάρσιπο, πιθανότατα ενώ ετοιμάζονται για κάποια βόλτα τους.

