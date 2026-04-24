Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μητρότητα – Το βίντεο που συγκίνησε και η τρυφερή ανάρτηση του συντρόφου της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τρεις εβδομάδες μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους.
Η γνωστή παρουσιάστρια βιώνει μια βαθιά προσωπική αλλαγή, καθώς η μητρότητα αποτελούσε διαχρονική της επιθυμία. Πλέον περνά πολύτιμο χρόνο με τη νεογέννητη κόρη της, η οποία θα ονομαστεί Ξένια, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μαζί της.
Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, που και εκείνος, με τη σειρά του, δεν κρύβει τη χαρά του για τη νέα καθημερινότητά τους.
Την Παρασκευή, 24/4, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο εναλλάσσονται δύο στιγμές: Μία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της και μία από το σήμερα, όπου στη θέση της φουσκωμένης κοιλιάς της βρίσκεται η μικρή της κόρη, να κοιμάται γαλήνια στην αγκαλιά της.
«Είχα ένα όνειρο… Έχω όλα όσα ήθελα…», έγραψε στα αγγλικά η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησης, επιλέγοντας να μοιραστεί το συναίσθημα πληρότητας που βιώνει με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.
Την ίδια στιγμή, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε και εκείνος μια προσωπική στιγμή, ανεβάζοντας φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη τους. Στο στιγμιότυπο, ο επιχειρηματίας κρατά το μωρό σε μάρσιπο, πιθανότατα ενώ ετοιμάζονται για κάποια βόλτα τους.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.