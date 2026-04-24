Ρένος Χαραλαμπίδης: «Έμεινα μεγάλο διάστημα εκτός τηλεόρασης γιατί έπρεπε να γηροκομήσω τους γονείς μου» (Video)

Για την αποχή του από την τηλεόραση μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αποκαλύπτοντας ότι αυτό έγινε καθώς είχε αφιερώσει τον χρόνο του στους γονείς του ώστε να τους γηροκομήσει, όπως είπε.

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα στο Πρωινό, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο YFSF, επισημαίνοντας ότι τον συγκίνησε η πρόταση του ΑΝΤ1 και η επιμονή τους.

«Το επίπεδο των τηλεθεατών έχει ανέβει πολύ! Στη δουλειά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο οθόνες, του κινητού και της τηλεόρασης. Με συγκίνησε η πρόταση του ΑΝΤ1 για την επιμονή τους, παρά τα αλλεπάλληλα όχι που τους είπα» είπε αρχικά.

«Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα τον χρόνο μου εκεί. Για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου. Πέρασε ο καιρός, “έφυγαν” οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου… Και ξαφνικά ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης» πρόσθεσε.

