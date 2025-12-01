Αίσθημα κόπωσης: Πότε είναι ανησυχητικό και πρέπει να πάμε στο γιατρό;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κόπωση είναι ένα σύμπτωμα που όλοι έχουμε βιώσει, όμως δεν είναι πάντα απλώς αποτέλεσμα μιας απαιτητικής ημέρας ή αυπνίας. Υπάρχουν φορές που μπορεί να «κρύβει» κάτι βαθύτερο, και τότε χρειάζεται περισσότερη προσοχή.
Εάν αισθάνεστε συχνά κουρασμένοι, ακόμα κι όταν έχετε κοιμηθεί αρκετά τότε ίσως θα έπρεπε να απευθυνθείτε σε ειδικό για περαιτέρω διερεύνηση.
«Η κόπωση μπορεί να είναι είτε φυσιολογική είτε παθολογική. Στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζεται συνήθως μετά από σωματική άσκηση, πνευματική δραστηριότητα ή ανεπαρκή ξεκούραση και υποχωρεί εύκολα με έναν καλό ύπνο, χαλάρωση και σωστή διατροφή. Αντιθέτως, η παθολογική κόπωση είναι πιο έντονη και παρατεταμένη, δεν βελτιώνεται εύκολα με την ξεκούραση και συχνά επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, τη συγκέντρωση αλλά και τη διάθεση του ατόμου», εξηγεί η κ. Βαλέρια Εμινίδου, Επιμελήτρια Παθολόγος στο Τμήμα Διεθνών Ασθενών του Metropolitan Hospital και συνεχίζει:
«Δεν υπάρχει λόγος κάθε αίσθημα κόπωσης να μας τρομάζει. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι η κόπωση οφείλεται σε παθολογικά αίτια και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Καλό είναι λοιπόν να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν:
Η κόπωση μπορεί να σχετίζεται με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες
1. Σωματικούς παράγοντες / οργανικά αίτια:
2. Ψυχολογικούς / ψυχιατρικούς παράγοντες:
3. Περιβαλλοντικούς και τρόπου ζωής:
«Η κόπωση αποτελεί συχνά φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην καθημερινή καταπόνηση, στην έλλειψη ύπνου ή στην έντονη σωματική και πνευματική δραστηριότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάλληλη ξεκούραση, η ισορροπημένη διατροφή και η φροντίδα της γενικής υγείας επαρκούν για την αποκατάστασή της» προσθέτει.
«Η επίμονη ανεξήγητη κόπωση όμως μπορεί να υποδεικνύει υποκείμενα προβλήματα υγείας και θα πρέπει να αξιολογείται από επαγγελματίες υγείας. Η έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων και ο ενδελεχής έλεγχος θα επιφέρει γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία και άρα βέλτιστη υγεία», καταλήγει η κ. Εμινίδου.
