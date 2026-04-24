«Δεν είμαστε τρεις, είμαστε πολλοί», συγκλόνισε ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι και συγγενείς στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της στην Κρήτη.

Η 43χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών, ενός 15χρονου κοριτσιού και δύο ενήλικων αγοριών.

«Είμαστε σίγουροι ότι θα μας βλέπει από ψηλά και θα μας βοηθήσει. Ξέρω ότι μας αγαπούσε και θα μας αγαπάει», είπε χαρακτηριστικά ο γιος της Ευάγγελος και αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχθηκαν από τον κόσμο τις μέρες που την αναζητούσαν. «Αυτές τις μέρες αναγνωρίσαμε ότι δεν είμαστε τρεις, ούτε τέσσερις ούτε πέντε. Δεν έχω λόγια για την καλοσύνη και την αλληλεγγύη που μας έδειξαν. Η οικογένεια δεν έχει μικρύνει, έχει μεγαλώσει».

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου. Οι κάτοικοι του χωριού έφτασαν στην εκκλησία με δάκρυα στα μάτια και με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια.

