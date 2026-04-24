Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με σύγκρουση δύο ΙΧ – Αναποδογύρισε το ένα, στο νοσοκομείο μια γυναίκα (Photos)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, 24/4, στη Θεσσαλονίκη, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως αναφέρει το grtimes.gr, το τροχαίο έλαβε χώρα γύρω στις 5 το απόγευμα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο οδικό δίκτυο από τη Θέρμη προς τη διασταύρωση Πράσινα Φανάρια.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκε το ατύχημα.

