Η στρατηγική παρουσία της AION στην Ευρώπη πραγματοποιείται μέσα από τα μοντέλα AION V και AION UT. Η παραγωγή τους πραγματοποιείται στην Αυστρία, στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr, με στόχο την άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση στα ευρωπαϊκά απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και λοιπών κανονισμών.

Το AION V συνδυάζει αυτονομία, ευρυχωρία και τεχνολογία σε ένα σύνολο που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και των μεγαλύτερων διαδρομών. Η αυτονομία του φτάνει έως τα 510 χιλιόμετρα, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει επαναφόρτιση από το 30% στο 80% σε μόλις 18 λεπτά.

Το ψηφιακό του περιβάλλον υποστηρίζει την εμπειρία του οδηγού με προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος λειτουργικού, σύγχρονου και άμεσα κατανοητού.

Από την άλλη, το AION UT κινείται σε παράλληλη κατεύθυνση, εστιάζοντας στην ευελιξία και τον αστικό χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός του, με επιρροές από το σχεδιαστικό κέντρο της GAC στο Μιλάνο και η εξίσου υψηλή τεχνολογία του, το καθιστούν μια ολοκληρωμένη επιλογή για την καθημερινότητα των πόλεων.

Η αυτονομία του φτάνει έως τα 430 χιλιόμετρα, καλύπτοντας με άνεση τις καθημερινές ανάγκες, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει επαναφόρτιση από το 30% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, ενισχύοντας την ευκολία χρήσης στην πράξη. Τέλος, σε επίπεδο απόδοσης, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ευχάριστη οδηγική εμπειρία, τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε μεγαλύτερες διαδρομές.

