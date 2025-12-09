6 λόγοι γιατί θα σας κάνει καλό να μπείτε σε μία… χορωδία (ή και μπάντα)

Από τη βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας έως τη μείωση του πόνου, το να τραγουδάμε μαζί με άλλους μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη.

Το τραγούδι στο… μπάνιο είναι σίγουρα μια διαδικασία που προσφέρει εκτόνωση, οι επιστήμονες πάντως θεωρούν ότι το ομαδικό τραγούδι είναι πιο χρήσιμο για την υγεία μας.

1.Ενεργοποιεί και «επανεκπαιδεύει» τον εγκέφαλο

Το τραγούδι ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλές περιοχές του εγκεφάλου, ανάμεσά τους αυτές που σχετίζονται με τη γλώσσα, τη μνήμη, την κίνηση και το συναίσθημα. Αυτό το καθιστά πολύτιμο εργαλείο στην αποκατάσταση από εγκεφαλικά ή τραυματικές κακώσεις.

Ο Alex Street, ερευνητής στο Cambridge Institute for Music Therapy Research, εξηγεί ότι το τραγούδι είναι μια σύνθετη πράξη: γνωστική, σωματική, συναισθηματική και κοινωνική. Σε ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη, το τραγούδι χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην αποκατάσταση του λόγου, μέσω της επανάληψης, αλλά και μέσω των μελωδιών που διεγείρουν και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου.

Η περίπτωση της πρώην Αμερικανίδας βουλευτού Gabrielle Giffords είναι χαρακτηριστική: μετά από σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, θεραπευτές χρησιμοποίησαν τραγούδια από την παιδική της ηλικία για να την βοηθήσουν να ξαναβρεί την ομιλία της.

2.Ενισχύει την αναπνευστική λειτουργία

Το τραγούδι βοηθά στη σωστή αναπνοή, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, όπως η ΧΑΠ ή η δύσπνοια λόγω long Covid. Ο Dr. Keir Philip, κλινικός λέκτορας στην αναπνευστική ιατρική στο Imperial College London, έχει ερευνήσει το πώς η «τραγουδιστική» αναπνοή μπορεί να εκπαιδεύσει το σώμα να αναπνέει πιο αποτελεσματικά.

Σε μία από τις πιο γνωστές του μελέτες, χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα ασκήσεων αναπνοής βασισμένο σε τεχνικές της English National Opera σε ασθενείς με long Covid. Μέσα σε έξι εβδομάδες, παρατηρήθηκε βελτίωση στα αναπνευστικά συμπτώματα και στη γενική ποιότητα ζωής τους.

3.Ενισχύει το ανοσοποιητικό και μειώνει τον πόνο

Το τραγούδι, ειδικά σε ομάδες, επηρεάζει θετικά το σώμα. Έχει βρεθεί ότι βελτιώνει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και την ανοσολογική απόκριση. Σε αντίθεση με την απλή ακρόαση μουσικής, η ενεργή συμμετοχή στο τραγούδι φαίνεται να προκαλεί την απελευθέρωση ενδορφινών και άλλων «ορμονών ευχαρίστησης».

Μέρος αυτής της επίδρασης οφείλεται, σύμφωνα με τον Alex Street, στην ενεργοποίηση του πνευμονογαστρικού νεύρου, που σχετίζεται με τη χαλάρωση και την καταπολέμηση του πόνου. Η παρατεταμένη, ελεγχόμενη εκπνοή που απαιτεί το τραγούδι, λειτουργεί καταπραϋντικά για το νευρικό σύστημα.

4.Μειώνει το στρες και φτιάχνει τη διάθεση

Το τραγούδι μειώνει το άγχος τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Ο Street παρατηρεί ότι οι «αντιδράσεις ευχαρίστησης» είναι ορατές ακόμα και εξωτερικά: οι άνθρωποι που τραγουδούν συχνά φαίνονται πιο “φωτεινοί”, με διαφορετική στάση σώματος και έκφραση προσώπου. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής ενεργοποίησης του εγκεφάλου και της εστίασης στην αναπνοή, που βοηθούν στη μείωση της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες).

Η χαρά του τραγουδιού, ειδικά με άλλους, δημιουργεί μια σχεδόν τελετουργική εμπειρία — κάτι που ενισχύει και την ψυχική ανθεκτικότητα σε δύσκολες περιόδους.

5.Δημιουργεί ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς

Οι έρευνες δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι τραγουδούν μαζί, αναπτύσσουν ένα είδος κοινωνικής συνοχής που δύσκολα επιτυγχάνεται με άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Street, ακόμα και οι πιο διστακτικοί συμμετέχοντες τείνουν να νιώσουν πιο δεμένοι με την ομάδα μετά από λίγο.

Αυτό το φαινόμενο έχει αξιοποιηθεί σε χορωδίες για άτομα με χρόνιες παθήσεις και τους φροντιστές τους. Εκεί, το τραγούδι δημιουργεί μια ισότητα: οι ασθενείς, οι συγγενείς, οι γιατροί, όλοι τραγουδούν στο ίδιο επίπεδο.

6.Μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική έκπτωση

Η συμμετοχή σε τραγούδι απαιτεί γλωσσική μνήμη, συγκέντρωση και ακουστική επεξεργασία, δεξιότητες που συχνά επηρεάζονται από την ηλικία. Ο καθηγητής νευροψυχολογίας Teppo Särkämö από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι αναφέρει ότι τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως το τραγούδι μπορεί να βοηθήσει ηλικιωμένους να διατηρήσουν τις νοητικές τους λειτουργίες περισσότερο.

Παρόλο που δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά μακροχρόνια δεδομένα για να πούμε αν το τραγούδι μπορεί να «προλάβει» την άνοια, είναι σαφές ότι προκαλεί θετικές επιδράσεις σε μνήμη και λόγο. Κι αυτό, με έναν φυσικό και ευχάριστο τρόπο.

(Με πληροφορίες από BBC)

