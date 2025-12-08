Πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας και στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζεται στην Ελλάδα μία νέα, πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας στο 24ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιείται 11-14 Δεκεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η νέα τεχνολογία παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρώτη στις ΗΠΑ στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακτινολογικής Εταιρείας (RSNA), που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο.

«Η νέα τεχνολογία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών αξονικών τομογράφων, προσφέροντας υψηλότερη ανάλυση, καλύτερη σκιαγραφική αντίθεση, χαμηλότερη δόση, δυνατότητα φασματικής απεικόνισης (όπως και στην μαγνητική τομογραφία με δυνατότητα δηλαδή χαρακτηρισμού ιστών και βαθμονόμησης παραμέτρων), καλύτερη απεικόνιση αγγείων, καρδιαγγειακή απεικόνιση, επίσης οστών, πνευμόνων, μεταλλικών εμφυτευμάτων, χαρακτηρισμού όγκων κ.λπ», εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας κ. Αθανάσιος Χαλαζωνίτης, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

Οι νέοι αξονικοί (PCCT όπως ονομάζονται) χρησιμοποιούν ανιχνευτές φωτονίων, οι οποίοι μετρούν ξεχωριστά κάθε φωτόνιο, που χτυπά τον ανιχνευτή. Με απλά λόγια, μετατρέπουν την αξονική τομογραφία από «μονοχρωματική» (ασπρόμαυρη εικόνα) σε «πολυ-ενεργειακή» απεικόνιση (έγχρωμη εικόνα), με επιπλέον διαγνωστικές πληροφορίες και το σημαντικό με χαμηλότερα επίπεδα δόσης ακτινοβολίας.

Το 24ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο με τίτλο: «Χτίζοντας γέφυρες με το μέλλον» έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε αριθμό ομιλητών, εγγραφών και εταιρειών-εκθετών, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Φώτη Τάκη, Ιατρό Ακτινολόγο. Περιλαμβάνει 26 Στρογγυλά Τραπέζια, 8 Εργαστήρια με Πρακτική Συμμετοχή και Διδασκαλία σε μοντέλα και διαγνωστικές κονσόλες.

«Το μέλλον της Ακτινολογίας περιλαμβάνει μια μετάβαση από την καθαρά διαγνωστική ερμηνεία εικόνων των προηγούμενων δεκαετιών, σε έναν ρόλο κεντρικού κλινικού συμβούλου στην συνολική εξατομικευμένη διαχείριση των ασθενών, αλλά στην πρόγνωση και την πρόληψη των ασθενειών. Αλλά σε αυτή καθαυτή την ερμηνεία των εικόνων, οι διαθέσιμες ήδη τεχνολογίες έχουν επιτρέψει όχι μόνο την απεικόνιση ανατομικών περιοχών και βλαβών, προχωρώντας πλέον σήμερα σε ανάδειξη λειτουργικών μεταβολών ή αιμοδυναμικών καταστάσεων που προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση των ασθενών», ανέφερε η πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου κα Κυριακή Ταβερναράκη, συντονίστρια Διευθύντρια στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

«Το μέλλον του Ιατρού Ακτινολόγου, μέσα από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, καταδεικνύει την ενσωμάτωση του βαθύτερα στις διεπιστημονικές ομάδες, συμβάλλοντας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση παροχής υγειονομικής φροντίδας ειδικά στα σύνθετα περιστατικά. Παράλληλα θα διαχειρίζεται πολύπλοκα σύνολα δεδομένων και θα ηγείται στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να μπορεί να μένει επικεντρωμένος στη λήψη των πλέον απαιτητικών κλινικών αποφάσεων και κατευθυνόμενων επεμβατικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων», σημείωσε ο κ. Χαλαζωνίτης.

Διαβάστε επίσης:

Μέσα στο 2026 έρχεται μεγάλο χρηματικό επίδομα στους γιατρούς των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών

Οξειδωτικό στρες: Η ύπουλη και άγνωστη απειλή της υγείας μας

ΕΟΔΥ: Σήμα κινδύνου για την εισαγωγή ιού που προκαλεί πολιομυελίτιδα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες – Αυξημένη επιτήρηση