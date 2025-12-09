Καταρρέει το Νοσοκομείο Λέρου: «Χωρίς καρδιολόγο και βασικές ειδικότητες θα μπει λουκέτο»

Σε άμεσο κίνδυνο είναι το νοσοκομείο της Λέρου που κυριολεκτικά οδηγείται σε διάλυση λόγω της δραματικής ελλείψεις προσωπικού αλλά και της κτηριακής εγκατάλειψης.

Για περισσότερο από ένα μήνα το νοσοκομείο δεν έχει καρδιολόγο ενώ υπάρχουν κενά σε βασικές ειδικότητες καθημερινά. Μάλιστα όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου «οι εφημερίες λειτουργούν με την ευχή “να μη γίνει τίποτα”. Το Νοσοκομείο Λέρου οδηγείται στη διάλυση. Αυτή είναι η πολιτική τους κι εμείς δεν θα τη νομιμοποιήσουμε. Η κατάσταση δεν είναι απλώς επικίνδυνη. Είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής. Για να τελειώνουμε με τις δικαιολογίες : Δεν πρόκειται για λάθος χειρισμούς αλλά για πολιτική κατεύθυνση που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος και παράλληλα ευκαιρία για να κερδίσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Πού είναι οι γιατροί; Πού είναι η καρδιολογική κάλυψη; Πού είναι η ενίσχυση που υποσχέθηκαν; Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα ήταν επικοινωνία».

Σημειώνεται ότι η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λέρου ξεκαθαρίζει ότι η διοίκηση κάνει ότι μπορεί αλλά «η πραγματικότητα δεν αλλάζει: Είναι γρανάζι του μηχανισμού που εφαρμόζει την επίσημη πολιτική της συρρίκνωσης, της εμπορευματοποίησης και της λογικής “ό,τι δεν βγαίνει οικονομικά, το μειώνουμε”. Κανείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι ουδέτερος. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: να μικρύνει το νοσοκομείο και να λειτουργεί σαν Κέντρο Υγείας με ταμπέλα “νοσοκομείο”».

Επιπλέον οι γιατροί του νοσοκομείου της Λέρου καταγγέλλουν ότι: «Το Νοσοκομείο Λέρου δεν “υπολειτουργεί”. Το οδηγούν σε διάλυση. Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα συνηθίσουμε τον κίνδυνο. Δεν θα αποδεχτούμε την υποβάθμιση ως “νέα πραγματικότητα”. Δεν θα αφήσουμε να γίνει η υγεία παιχνίδι στα χέρια κανενός».

Τι ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Η Ένωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου ζητάει:

1. Καρδιολόγους σε πλήρη, μόνιμη, 24ωρη κάλυψη. Οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι επικίνδυνη.

2. Μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες. Όχι 10 μέρες, όχι “ενισχύσεις”. Μόνιμο προσωπικό.

3. Καμία εφημερία χωρίς πλήρη σύνθεση ειδικοτήτων. Δεν θα παίζουμε τη ζωή κανενός στα ζάρια.

4. Κατάργηση των μετακινήσεων–μπαλωμάτων. Διαλύουν τη Λέρο και αποψιλώνουν τα άλλα νησιά.

5. Σταθερή κρατική χρηματοδότηση για πραγματική δημόσια υγεία. Όχι εργολάβοι.Όχι ΣΔΙΤ. Όχι ιδιωτικοποίηση.

6. Ασφαλείς υποδομές και στατικές μελέτες. Δεν θα περιμένουμε να πέσει άλλο ταβάνι.

7. Οργανισμό που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού. Όχι σε λογικές περικοπών και «νοικοκυρέματος».

Και δηλώνουν ξεκάθαρα: «Δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την υγεία μας. Δεν θα σιωπήσουμε για να βολευτεί κανείς. Δεν θα νομιμοποιήσουμε την υποβάθμιση. Με τον λαό της Λέρου μπροστά, θα επιβάλουμε το αυτονόητο: Υγεία ως δικαίωμα — όχι ως εμπόρευμα. Κανένα βήμα πίσω».

