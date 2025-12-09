Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα παραπεμπτικά και τις εξετάσεις

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για την παχυσαρκία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναλυτικά στο άρθρο 10 Α και 10 Β της απόφασης, περιγράφεται όλη η διαδικασία για την συνταγογράφηση των φαρμάκων καταπολέμησης της παχυσαρκίας για τα άτομα που πληρούν τις προδιαγραφές και τα δικαιούνται δωρεάν, όπως ο δείκτης μάζας σώματος αλλά και οι συνοσηρότητες π.χ σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, προδιαβήτης, σύνδρομο υπνικής άπνοιας επιβεβαιωμένο με μελέτη ύπνου κλπ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 10Α αναφέρεται: «Ιατρική εξέταση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας – έκδοση και εκτέλεση παραπεμπτικών:

1. Με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων εκδίδεται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παραπεμπτικό ιατρικής εξέτασης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας για τους δικαιούχους με:

Δείκτη Μάζας Σώματος ≥40, ή δείκτη Μάζας Σώματος ≥37-40 και σχετιζόμενες συννοσηρότητες, όπως: στεφανιαία νόσο (ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειοπλαστική στεφανιαίων, παρακαμπτήριες επεμβάσεις στεφανιαίων, αγωγή για σταθερή στηθάγχη), αρτηριακή υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια με γνωμάτευση από τον καρδιολόγο, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια με γνωμάτευση από τον καρδιολόγο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, υποαερισμό λόγω της παχυσαρκίας (σύνδρομο Pickwick), γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, στεατωτική ηπατική νόσος σχετιζόμενη με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD), χρόνια νεφρική νόσο με/χωρίς λευκωματινουρία, ακράτεια ούρων που οφείλεται στη παχυσαρκία, μετά τον αποκλεισμό άλλων αιτίων (ανατομικά προβλήmατα, πρόπτωση μήτρας, νευρογενή νοσήματα), χρόνια κινητικά προβλήματα (εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, τραυματισμοί, ρευματολογικά ή νευρολογικά νοσήματα), περιφερική αρτηριακή νόσο (επεμβάσεις επαναιμάτωσης στα κάτω άκρα, αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις σε υπερηχοτομογραφία ή σε αρτηριογραφία των αρτηριών των κάτω άκρων, κνημοβραχιόνιος δείκτης <0,9.

Το παραπεμπτικό έχει χρονική διάρκεια ενός μήνα και εκτελείται από τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας.

Αναφορά αποτελεσμάτων ιατρικής εξέτασης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας – συνταγή φαρμακευτικής αγωγής (Άρθρο 10Β)

Μετά την εκτέλεση του παραπεμπτικού, οι ιατροί των παρόχων υπηρεσιών Υγείας καταχωρούν υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης, καθώς και την ύπαρξη ή μη δυνατότητας διάθεσης σχετικής φαρμακευτικής αγωγής στους δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Στην περίπτωση που ο ιατρός κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση φαρμακευτικής αγωγής (επιλογή «ΟΧΙ»), καταχωρεί στο σύστημα τον λόγο μη διάθεσης και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Στην περίπτωση που ο ιατρός κρίνει ότι είναι δυνατή η διάθεση φαρμακευτικής αγωγής (επιλογή «ΝΑΙ») επιλέγει στο σύστημα τη φαρμακευτική αγωγή, από τη λίστα δραστικών ουσιών με σειρά αποτελεσματικότητας, ενώ ταυτοχρόνως παρέχεται και διατροφική συμβουλευτική.

Στην περίπτωση παραπομπής σε φαρμακευτική αγωγή, εκδίδεται αυτόματα μέσω του Σ.Η.Σ. συνταγή για την προμήθεια φαρμακευτικής αγωγής.

H συνταγή περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία δικαιούχου, ημερομηνία λήξης ισχύος, αιτιολογία, την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)»,

«Φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας»,

«Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU»

και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Πως θα προμηθεύονται τα φάρμακα

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τη φαρμακευτική αγωγή από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με τη δράση φαρμακείο. Η συνταγή έχει χρονική διάρκεια 15 ημερών.

Με την εκτέλεση συνταγής φαρμακευτικής αγωγής, εκδίδεται αυτόματα μέσω του Σ.Η.Σ. παραπεμπτικό για τη διενέργεια νέας ιατρικής εξέτασης με χρονική διάρκεια 45 ημερών.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, με ανώτατο όριο τις οκτώ συνολικά ιατρικές επισκέψεις και τη διάθεση οκτώ συνολικά φαρμακευτικών αγωγών.

Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ενημερώνει αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας, τον Εθνικό Ηλεκτρονική Φάκελο Υγείας των δικαιούχων, σχετικά με τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης.

Η καταχώριση των αποτελεσμάτων στον Φάκελο των δικαιούχων αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης των συμμετεχόντων στη δράση παρόχων υπηρεσιών Υγείας.

Αναλυτικά η ΚΥΑ :

Διαβάστε επίσης:

Μεταστατικός καρκίνος: Όταν δεν εντοπίζεται η αρχική εστία

Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα από τον ΕΟΦ – «Συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης»

Περισσότεροι από 600.000 ζουν με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στην Ελλάδα – Τι πρέπει να γίνει