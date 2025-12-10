search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 15:29
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

10.12.2025 14:50

ΚΕΦΙ: Πρόγραμμα «Μαζί και στο σπίτι» – Ολιστική ψυχοκοινωνική στήριξη καρκινοπαθών

10.12.2025 14:50
Το εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα ολιστικής φροντίδας  «Μαζί και στο σπίτι», καλύπτει ένα μεγάλο κενό που αφορά την ανακουφιστική φροντίδα στη χώρα μας, ένας ευαίσθητος τομέας της ιατρικής όπου η Πολιτεία λάμπει δια της απουσίας της.

Το πρόγραμμα «Μαζί και στο σπίτι», που υλοποιείται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι. από το 2018, είναι μία πρωτοβουλία κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης εξειδικευμένης μορφής, που αφορά τις κατ’ οίκον επισκέψεις από ειδικευμένο προσωπικό -Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγους και Ψυχοθεραπευτές-, σε καρκινοπαθείς τελικού σταδίου.

Πρόκειται για ασθενείς που χρειάζονται τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχολογική στήριξη, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, προκειμένου να φύγει από τη ζωή όσο το δυνατόν πιο ήρεμα, χωρίς πόνο, γαλήνια και με αξιοπρέπεια. Ήδη αυτό το πρόγραμμα έχει καταφέρει τα τελευταία επτά χρόνια, να καλύψει 653 καρκινοπαθείς τελικού σταδίου.

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας και προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, ο Σύλλογος αναδεικνύει πως η ολιστική φροντίδα των καρκινοπαθών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σεβασμού αυτών των δικαιωμάτων. Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στον καρκίνο δεν είναι απλά υπηρεσίες υγείας· είναι το δικαίωμα κάθε ασθενούς να ζει με αξιοπρέπεια, ελπίδα και ποιοτική ζωή.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την κάλυψη του κενού που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας ως προς την ολιστική φροντίδα των καρκινοπαθών. Μέσω της εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης και της κοινωνικής φροντίδας που παρέχεται στο οικείο περιβάλλον των ασθενών, το «Μαζί και στο σπίτι» συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ενισχύοντας παράλληλα την ψυχική τους ανθεκτικότητα απέναντι στον καρκίνο.

Η παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων στο πλευρό των ασθενών, που γνωρίζουν σε βάθος τόσο τις ψυχολογικές ανάγκες όσο και τις κοινωνικές δυσκολίες που συνοδεύουν τη νόσο, προσφέρει ανακούφιση και ενδυνάμωση στους ασθενείς αλλά και στις οικογένειές τους.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι. υπενθυμίζει ότι η ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου δεν είναι μόνο ιατρικό ζήτημα αλλά πρωτίστως ανθρωπιστικό. Η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φροντίδας που συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της νόσου και στην πρόοδο των ασθενών.

Η πρωτοβουλία «Μαζί και στο σπίτι» συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, παραμένοντας πιστή στον στόχο της να είναι μια γέφυρα ελπίδας και φροντίδας για όλους όσους τη χρειάζονται. Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. καλεί την κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τέτοιες σημαντικές δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών.

