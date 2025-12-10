Χημική ουσία που περιέχει η μαύρη σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης

Η θεοβρωμίνη, μια χημική ουσία που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα, μπορεί να έχει αντιγηραντικές ιδιότητες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Aging, διαπίστωσε ότι η θεοβρωμίνη – μια κοινή φυτική ένωση που προέρχεται από τους κόκκους κακάο – θα μπορούσε να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση.

«Η μελέτη μας βρίσκει συνδέσεις μεταξύ ενός βασικού συστατικού της μαύρης σοκολάτας και της νεότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Τζορντάνα Μπελ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας επιγονιδιωματικής στο King’s College London.

«Δεν λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε περισσότερη μαύρη σοκολάτα, ωστόσο αυτή η έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς τα καθημερινά τρόφιμα μπορεί να κρύβουν ενδείξεις για πιο υγιεινή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής», πρόσθεσε η Μπελ σε μια δήλωση.

Οι ερευνητές εξέτασαν 509 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1.160 στη Γερμανία και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική τους ηλικία.

Η βιολογική ηλικία είναι η ηλικία που φαίνεται το σώμα μας με βάση την υγεία και τη λειτουργία του. Αντανακλά τη φθορά που έχει συσσωρευτεί στα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα με την πάροδο του χρόνου και επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον και τη γενετική – όχι μόνο από το πέρασμα του χρόνου.

Αυτοί οι δείκτες βασίζονται σε μοτίβα μικρών «σελιδοδεικτών» στο DNA μας, που ονομάζονται μεθυλίωση, τα οποία αλλάζουν με προβλέψιμο τρόπο με την ηλικία.

Οι ερευνητές προσδιόρισαν τη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων εξετάζοντας τις χημικές αλλαγές στο DNA τους για να δουν πόσο γρήγορα γερνούσαν και εκτιμώντας το μήκος των τελομερών τους, τα οποία είναι τα προστατευτικά καλύμματα στα άκρα των χρωμοσωμάτων. Τα μικρότερα τελομερή σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία και ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

Η μαύρη σοκολάτα έχει προηγουμένως συσχετιστεί με άλλα πιθανά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας της καρδιάς. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για την πλήρη κατανόηση της σχέσης μεταξύ θεοβρωμίνης και γήρανσης.

«Παρόλο που η μελέτη διερευνά μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση, δεν μας λέει τι συμβαίνει όταν τα επίπεδα θεοβρωμίνης αλλάζουν λόγω της κατανάλωσης περισσότερης ή λιγότερης σοκολάτας και πώς αυτό αλλάζει την υγεία μας», δήλωσε ο Δημήτριος Κουτουκίδης, αναπληρωτής καθηγητής διατροφής, παχυσαρκίας και συμπεριφορικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Κουτουκίδης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό, αφού ληφθούν υπόψη η προστιθέμενη ζάχαρη και το λίπος της σοκολάτας, οι επιπτώσεις στην υγεία να ακυρώνονται.

«Έτσι, αν αρέσει στους ανθρώπους, θα πρέπει να την απολαμβάνουν σπάνια και σε μικρές ποσότητες», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Διοίκηση Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»-«Αλεξάνδρα»: «Fake news η συγκέντρωση προϊόντων για εγκαταλελειμμένα μωρά»

Περισσότερα από 40.500 κρούσματα νέων καρκίνων που σχετίζονται με την εργασία σε μια δεκαετία στην Ε.Ε

Ξεκινούν τα SMS για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας