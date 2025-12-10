search
ΥΓΕΙΑ

10.12.2025 16:37

Διοίκηση Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»-«Αλεξάνδρα»: «Fake news η συγκέντρωση προϊόντων για εγκαταλελειμμένα μωρά»

10.12.2025 16:37
moro_1012_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σε διάψευση προχωράει η Διοίκηση των Γενικών Νοσοκομείων Μαιευτηρίων «Έλενα Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα», αναφορικά με τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) που αφορούν πρόσκληση για αποστολή ειδών για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά που φιλοξενούνται σε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Αναλυτικα η Διοίκηση των Γ.Ν.Μ. «Έλενα Ελ. Βενιζέλου» – «Αλεξάνδρα» σε ανακοίνωση της ξεκαθαρίζει ότι:

«Σας γνωρίζουμε ότι στο Νοσοκομείο δεν φιλοξενούνται βρέφη πέρα από κάποιες ελάχιστες ημέρες όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα profile στο Facebook τα τελευταία χρόνια χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός δημιουργός του κειμένου.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε “πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών” και προφανώς καμία ανάγκη  συγκέντρωσης ειδών για αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι για μια φορά ακόμα να διαψεύσουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των “fake” αναρτήσεων οι οποίες ακόμα κι αν γίνονται με καλή  πρόθεση από ανυποψίαστους συμπολίτες μας δημιουργούν μια ψευδή και δυσφημιστική εικόνα για τα Νοσοκομεία μας και το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν τα Νεογνολογικά τους τμήματα και οι κοινωνικές τους υπηρεσίες», καταλήγει η ανακοίνωση της διοίκησης των δυο νοσοκομείων.

