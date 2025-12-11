Ένας στους τέσσερις εφήβους ζητάει ψυχολογική υποστήριξη από chatbots με AI- Δίνουν επικίνδυνες οδηγίες στα παιδιά προειδοποιούν οι ειδικοί

Το ένα τέταρτο των εφήβων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στραφεί σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και αναζητούν συμβουλές για την ψυχική τους υγεία, τον τελευταίο χρόνο. Στο παραπάνω ανησυχητικό συμπέρασμα κατέληξε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε την περασμένη Τρίτη στον Independent.

Η μελέτη που διεξήχθη από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Youth Endowment Fund, πραγματοποιήθηκε σε 11.000 παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία και διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς εφήβους έχουν χρησιμοποιήσει κάποια μορφή διαδικτυακής υποστήριξης ψυχικής υγείας τον τελευταίο χρόνο, με το 25% να έχει χρησιμοποιήσει chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα της έρευνας, διαπίστωσε ότι οι νέοι που έχουν υποστεί βία ήταν πιθανότερο να αναζητήσουν βοήθεια στο διαδίκτυο.

Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνα ήταν:

-Περίπου το 38% των παιδιών που ήταν θύματα σοβαρής βίας δήλωσαν ότι είχαν στραφεί σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για υποστήριξη.

– Το 44% των παιδιών που είχαν υπάρξει δράστες σοβαρής βίας δήλωσαν ότι είχαν κάνει το ίδιο.

-Το ένα τέταρτο των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν λάβει επίσημη διάγνωση ψυχικής ή νευροαναπτυξιακής πάθησης.

– Το 21% πιστεύει ότι μπορεί να έχουν κάποια πάθηση αλλά δεν τους έχει τεθεί επίσημη διάγνωση.

– Το 14% δήλωσε ότι είχε αυτοτραυματιστεί τον τελευταίο χρόνο.

– Το 12% είχε σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή του.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις εφήβους ανέφεραν συμπτώματα που σχετίζονται με υψηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα δυσκολιών ψυχικής υγείας.

Το Youth Endowment Fund (YEF) δήλωσε ότι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να προσελκύσουν νέους που δυσκολεύονται και πιστεύουν ότι είναι ασφαλέστερο και ευκολότερο να μιλούν ανώνυμα με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας παρά να μιλούν με έναν επαγγελματία.

Χρειάζονται έναν άνθρωπο, όχι ένα ρομπότ

Η Ajada, μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου νέων του YEF, δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη με τρομάζει πραγματικά. Αν δυσκολεύεστε πολύ και σκέφτεστε να κάνετε κάτι επιβλαβές για τον εαυτό σας, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα σας δώσει τις πληροφορίες, αλλά το τι θα κάνετε με αυτές εξαρτάται από εσάς».

Οι επικεφαλής των φιλανθρωπικών οργανώσεων προειδοποίησαν επίσης ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβαίνει λόγω της έλλειψης υποστήριξης που διατίθεται για την ψυχική υγεία των εφήβων.

«Πάρα πολλοί νέοι παλεύουν με προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν μπορούν να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι στρέφονται στην τεχνολογία για βοήθεια», δήλωσε ο Jon Yates, Διευθύνων Σύμβουλος του Youth Endowment Fund και συνέχισε: «Πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας, ειδικά για εκείνα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Χρειάζονται έναν άνθρωπο, όχι ένα ρομπότ! Για όσους έχουν πληγεί από βία, η κατανόηση και η ενσυναίσθηση ενός έμπιστου ενήλικα μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά – κάποιου που τους ακούει, τους καθησυχάζει και τους βοηθά να δουν ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους».

Νωρίτερα φέτος, το NHS προέτρεψε τους νέους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης ως υποκατάστατο της θεραπείας, προειδοποιώντας ότι μπορούν να παρέχουν «επιβλαβείς και επικίνδυνες» συμβουλές για την ψυχική υγεία.

Τα chatbots δίνουν επικίνδυνες «συμβουλές»

Οι επικεφαλής του NHS δήλωσαν ότι η αύξηση της λεγόμενης «θεραπείας με τεχνητή νοημοσύνη» αποτελεί ανησυχητική τάση, ιδιαίτερα μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι αυτά τα εργαλεία δεν είναι εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών παθήσεων και θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

«Ακούμε κάποιες ανησυχητικές αναφορές για chatbots τεχνητής νοημοσύνης που παρέχουν δυνητικά επιβλαβείς και επικίνδυνες συμβουλές σε άτομα που αναζητούν θεραπεία ψυχικής υγείας, ιδίως μεταξύ εφήβων και νεότερων ενηλίκων», δήλωσε στους Times τον Σεπτέμβριο η Claire Murdoch, εθνική διευθύντρια ψυχικής υγείας του NHS Αγγλίας.

Είπε επίσης ότι οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστούν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών από εγγεγραμμένους θεραπευτές.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης:

Μανταρίνια: Γιατί να μην πετάξετε ξανά τις φλούδες τους

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχουν γεννηθεί 18 παιδιά στην Ελλάδα από σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο που προκαλεί καρκίνο»

ΠΟΕΔΗΝ: Εξουθένωση και παραιτήσεις των υγειονομικών στο ΕΣΥ – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού