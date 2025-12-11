ΠΟΕΔΗΝ: Εξουθένωση και παραιτήσεις των υγειονομικών στο ΕΣΥ – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού

Οι χαμηλοί μισθοί, το εξευτελιστικό ωρομίσθιο, η μη ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και η μη μονιμοποίηση των συμβασιούχων οδηγούν σε αδιέξοδο τη δημόσια υγεία.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 αναδεικνύει με σαφήνεια τα αδιέξοδα της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

«Χωρίς καταστροφολογία και θριαμβολογίες, η πραγματικότητα δείχνει ότι η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις προσωπικού αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναβάθμιση του ΕΣΥ», όπως τονίζει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωση της.

«Βροχή» οι παραιτήσεις

Το εναπομείναν υγειονομικό προσωπικό εργάζεται σε αντίξοες συνθήκες, με συνεχείς μετακινήσεις και εξαντλητικά ωράρια, προσπαθώντας να προσφέρει ασφαλείς υπηρεσίες.

«Η καταστροφολογία συκοφαντεί την προσπάθειά τους, ενώ οι θριαμβολογίες της κυβέρνησης μοιάζουν με περιφρόνηση προς την ταλαιπωρία των πολιτών που αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για υπηρεσίες εντός και εκτός ΕΣΥ.» αναφέρει η ομοσπονδία.

Επίσης επισημαίνει ότι παρά τον υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις παρεμβάσεις στις υποδομές, το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη προσωπικού.

«Από τον ίδιο τον προϋπολογισμό προκύπτουν οι μαζικές αποχωρήσεις υπαλλήλων από το Σύστημα Υγείας.

Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι αρνητικό, με έντονο το φαινόμενο της ανακύκλωσης προσωπικού που οδηγούν τους υγειονομικούς να εγκαταλείπουν το ΕΣΥ.

Έλλειψη χρημάτων

Η υποχρηματοδότηση αποτελεί τη βασικότερη αιτία των παθογενειών, καθώς οι δημόσιες δαπάνες υγείας παραμένουν στο 5,5% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%.

«Με τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό διαπιστώνεται στασιμότητα στις δαπάνες υγείας, χωρίς προοπτική ανάπτυξης και χωρίς ικανοποίηση των αιτημάτων των υγειονομικών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.»

Αναλυτικά το ανώτατο όριο δαπανών για το 2026 διαμορφώνεται στα 7,842 δισ. ευρώ, αυξημένο μόλις κατά 178 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Ωστόσο, οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μειωμένες κατά 240 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες προσωπικού προβλέπονται μειωμένες κατά 24 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει στασιμότητα στον αριθμό απασχολούμενων στο ΕΣΥ.

Βουτηγμένα στα χρέη τα δημόσια νοσοκομεία

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, επιβαρύνοντας την οικονομική ανάκαμψη του συστήματος.

Παρά τις αυξημένες μεταβιβάσεις στον ΕΟΠΥΥ και τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πραγματικότητα δείχνει ότι οι προβλέψεις για τις δαπάνες του 2026 είναι μη ρεαλιστικές.

Η στασιμότητα και το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων επιβεβαιώνουν το αδιέξοδο.

Η προοδευτική αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας είναι απαραίτητη για να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Χωρίς αυτήν, η ποιότητα των υπηρεσιών θα συνεχίσει να υποβαθμίζεται, οι ανισότητες θα διευρύνονται και οι πολίτες θα αναγκάζονται να πληρώνουν ιδιωτικά για την περίθαλψη.» αναφέρει η ομοσπονδία.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2026, όπως παρουσιάζεται, δεν δίνει λύση αλλά συντηρεί το αδιέξοδο της Δημόσιας Υγείας.

