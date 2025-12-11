ΠΙΣ για το ΓΝ της Λάρισας: «Η διάλυση της παιδιατρικής κλινικής αποδυναμώνει το νοσοκομείο»

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έγινε αποδέκτης της έντονης ανησυχίας που διακατέχει την ιατρική κοινότητα και τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας εξαιτίας του σχεδιασμού της 5ης ΥΠΕ για διάλυση της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και μεταφοράς του προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (ενδεχομένως και άλλων κλινικών) καθώς και την ταυτόχρονη αποδυνάμωση του νοσοκομείου.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) σε ανακοίνωση του επισημαίνει ότι «οι όποιες αλλαγές στο χώρο της περίθαλψης πρέπει να πραγματοποιούνται μετά από προηγούμενη καταγραφή των υγειονομικών αναγκών της περιοχής και με ενδελεχή ενημέρωση των Ιατρικών Συλλόγων και της τοπικής κοινωνίας. Αυθαίρετοι πειραματισμοί και επινόηση υγειονομικού χάρτη κατανομής των δημόσιων δομών υγείας μόνο προβλήματα και ανώφελη αναστάτωση μπορούν να δημιουργήσουν».

Σημειώνεται, ότι ο ΠΙΣ στηρίζει τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας στις ενέργειες που προγραμματίζει και καλεί την 5η ΥΠΕ να συνεργαστεί με τους υγειονομικούς φορείς, ώστε να εξευρεθούν οι βέλτιστες λύσεις για τις Νοσοκομειακές Μονάδες της Θεσσαλίας.

