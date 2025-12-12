Πανευρωπαϊκή έρευνα: Πάνω από ένας στους πέντε Έλληνες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιατρικές τους ανάγκες

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι πολίτες της δηλώνουν ότι έχουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Συγκεκριμένα στη χώρα μας σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους (23%) με χαμηλό εισόδημα ανέφερε μη καλυπτόμενη ιατρική περίθαλψη.

Τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία αναφέρει πανευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύει το euronews.com.

Αναλυτικά στην ΕΕ, το 4% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω έχουν αναφέρει ότι έχουν ανεκπλήρωτη ανάγκη για ιατρική εξέταση ή θεραπεία. Μεταξύ των ατόμων που έχουν πράγματι χρειαστεί ιατρική περίθαλψη, το ποσοστό που αναφέρει ότι δεν έχει καλυφθεί η υγειονομική περίθαλψη είναι ακόμη υψηλότερο.

Αυτές οι ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες μπορεί να οφείλονται σε προσωπικούς λόγους ή σε συστημικά προβλήματα με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε μεμονωμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων χρόνων αναμονής, του κόστους και ούτω καθεξής.

Το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης κυμαινόταν από 0,2% στην Κύπρο έως 15,5% στην Εσθονία, με μέσο όρο στην ΕΕ 3,8%.

Η Ελλάδα και η Αλβανία ήταν μεταξύ των τριών κορυφαίων χωρών, με ποσοστά άνω του 13% η καθεμία.

Παραδόξως, η Δανία (12,2%), η Φινλανδία και η Νορβηγία (και οι δύο πάνω από 7,5%) αναφέρουν σχετικά υψηλά επίπεδα ανεκπλήρωτων αναγκών υγειονομικής περίθαλψης, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγονται στις πλούσιες σκανδιναβικές χώρες. Η Σουηδία κατατάχθηκε επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Παράγοντες του συστήματος υγείας έναντι προσωπικών λόγων

Οι ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στην ΕΕ συνίστανται σε δύο κύριους λόγους που σχετίζονται:

1.με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (2,4%).

2.με το σύστημα υγείας αλλά είναι προσωπικοί παράγοντες (1,4%), με αποτέλεσμα συνολικά το 3,8%.

Αυτά τα ποσοστά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων χωρών και των χωρών της ΕΖΕΣ που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.

Τα προβλήματα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν τρεις κύριους παράγοντες:

τη λίστα αναμονής (1,2%),

το υπερβολικά ακριβό κόστος της θεραπείας (1%)

το πολύ μακρύ ταξίδι για θεραπεία (0,1%).

Οι λόγοι που σχετίζονται με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κυριαρχούν σε πέντε χώρες, τρεις από τις οποίες αναφέρουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες που υπερβαίνουν το 10%:

-Εσθονία (12,9%),

– Ελλάδα (11,6%)

-Αλβανία (10,7%).

Αυτό το ποσοστό ήταν επίσης πάνω από 7,5% στη Φινλανδία και τη Λετονία.

Κόστος έναντι χρόνων αναμονής

Οι πηγές των συστημικών προβλημάτων ποικίλλουν μεταξύ των χωρών.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα και την Αλβανία, πάνω από το 9% των ανθρώπων ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ιατρικές τους ανάγκες λόγω του πολύ ακριβού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Αντιθέτως, οι μεγάλες λίστες αναμονής ήταν το κύριο εμπόδιο στην Εσθονία (12%) και τη Φινλανδία (7,5%).

Η έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2024» επισημαίνει ότι η εστίαση μόνο στην υποομάδα του πληθυσμού με ανάγκες ιατρικής περίθαλψης αυξάνει το ποσοστό των ανεκπλήρωτων αναγκών σε όλες τις χώρες. Αυτό εξαιρεί όσους ανέφεραν ότι δεν έχουν ανάγκες φροντίδας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση είναι αρκετά σημαντική, με αξιοσημείωτο παράδειγμα την Ελλάδα. Εδώ, πάνω από ένα στα πέντε άτομα (21%) που είχαν ανάγκες ιατρικής περίθαλψης ανέφεραν ότι οι ανάγκες τους δεν ικανοποιήθηκαν το 2023 για λόγους που σχετίζονται με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτό ήταν 12% στη Φινλανδία και 10% στη Λετονία.

Οι ανεκπλήρωτες ανάγκες φροντίδας αυξάνονται με το χαμηλότερο εισόδημα

Σε κάθε χώρα της ΕΕ, τα άτομα με τα χαμηλότερα εισοδήματα αντιμετωπίζουν περισσότερες ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες από εκείνα με τα υψηλότερα εισοδήματα, λόγω λόγων που σχετίζονται με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Στην ΕΕ, ο συνολικός μέσος όρος ήταν 2,4%.

Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε στο 3,8% μεταξύ των ομάδων χαμηλού εισοδήματος, ενώ ήταν μόλις 1,2% μεταξύ εκείνων με υψηλότερα εισοδήματα.

Αυτό το χάσμα είναι μεγαλύτερο σε ορισμένες χώρες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους (23%) στο χαμηλότερο εισόδημα ανέφερε μη καλυπτόμενη ιατρική περίθαλψη, σε σύγκριση με μόλις 3,4% στην ομάδα με το υψηλότερο.

Στη Φινλανδία, τα ποσοστά ήταν 10% έναντι 4,9% και στη Γαλλία, 5,3% έναντι 1,9%.

«Οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία που προκύπτει από διάφορους λόγους», δήλωσε στο Euronews Health ο Δρ. Τιτ Άλμπρεχτ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιας Υγείας (EUPHA).

