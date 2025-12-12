Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» και γιατί δεν ανιχνεύθηκε (Video)

Μεγάλη ανησυχία στην Ελλάδα και άλλες χώρες έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τον Δανό δότη σπέρματος, ο οποίος είναι φορέας γενετικής μετάλλαξης που αυξάνει επικίνδυνα τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί 18 παιδιά με σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει, έφερε αυτή τη σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη.

Στην εκπομπή UPDATE του ΕΡΤnews φιλοξενήθηκε η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ισμήνη Κριάρη, η οποία μίλησε για το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

«Υπάρχει ένας δότης, ο οποίος έδινε σπέρμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από μια τράπεζα της Δανίας. Η Δανία είναι πρωτοπόρος στο θέμα της κατάψυξης σπέρματος και της παροχής σπέρματος σε άλλες χώρες και έδινε σπέρμα σε πάρα πολλές χώρες. Βεβαίως, δεν θα έπρεπε να γίνεται τόσο πολύ μεγάλη χρήση του σπέρματος ενός και μόνο ανθρώπου», σημείωσε αρχικά η Κριάρη.

Αναφορικά με την Ελλάδα η Προέδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ανέφερε ότι «όσον αφορά τη χώρα μας, επιτρέπεται να γεννηθούν παιδιά σε 12 οικογένειες. Άρα λοιπόν αυτός ο δότης έχει δώσει σπέρμα για να γεννηθούν παιδιά σε 12 οικογένειες. Αλλά είναι δυνατόν σε κάποια οικογένεια να έχουν γεννηθεί περισσότερα του ενός τέκνου, διότι αν μια οικογένεια έχει κάνει παιδί με σπέρμα ενός δότη, μπορεί να ζητήσει να κάνει και αδελφάκια από σπέρμα του ίδιου δότη», σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν γεννηθεί 18 παιδιά από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη.

Η κ. Κριάρη εξήγησε ότι το τελευταίο παιδί γεννήθηκε στην Ελλάδα γεννήθηκε το 2017, αλλά ότι μέχρι εκείνη την περίοδο δεν είχε δημιουργηθεί η βάση, με την οποία μπορούσαμε να δούμε από πού προέρχεται το κάθε σπέρμα και πώς δημιουργείται το κάθε παιδί. Ακόμη τόνισε πως έχουν γεννηθεί παιδιά, κατά πάσα πιθανότητα από το 2008 έως το 2017.

«Το θέμα είναι ότι δεν είχε γίνει ποτέ έλεγχος για ένα τόσο ιδιαίτερο γονίδιο, ούτε και μπορούσε να γίνει, δηλαδή αυτό το γονίδιο το οποίο εμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις και δημιουργεί αυτό το σύνδρομο, είναι ένα σπάνιο γονίδιο το οποίο δεν εξετάζεται, διότι και με το δικό μας νόμο και με νόμους άλλων χωρών εξετάζονται ορισμένα γενετικά νοσήματα. Εξετάζεται το AIDS, η ηπατίτιδα Β και C και ορισμένα γενετικά νοσήματα, όπως είναι η κυστική ίνωση, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, μια μορφή κώφωσης, αλλά δεν εξετάζονται το σύνολο των χιλιάδων γονιδίων, τα οποία φέρει απάνω του ένας άνθρωπος», τόνισε η κ. Κριάρη αναφορικά με το θέμα του ελέγχου του σπέρματος.

Πώς έγινε αντιληπτό το πρόβλημα

Αναφορικά με το πώς έγινε αντιληπτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο σπέρμα, η κ. Κριάρη εξήγησε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς κάποιοι άνθρωποι από αυτά τα 197 ζευγάρια ή και μόνους ανθρώπους που είχαν αποκτήσει παιδιά, έστειλε ερώτημα στην Τράπεζα της Δανίας και εκείνοι άρχισαν να το ψάχνουν και βρήκαν ότι ο συγκεκριμένος δότης έχει αυτό το «περίεργο» γονίδιο.

Σχετικά με το τι μπορεί να γίνει τώρα, η ίδια είπε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που την ξεκίνησαν οι Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία, να υπάρξει μια ρύθμιση σχετικά με τη ροή των γενετικών γονάδων, δηλαδή των γενετικών στοιχείων του σπέρματος και του ωαρίου, να υπάρξει, δηλαδή, μια καταγραφή το ποιος στέλνει τι, σε ποια χώρα και μετά η αντίστροφη ροή, ποια παιδιά γεννιούνται από αυτό το σπέρμα.

Μιλώντας, τέλος, για το αν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στις οικογένειες που έχουν τα 18 παιδιά εδώ στην Ελλάδα, η κ. Κριάρη ανέφερε «μόλις πληροφορηθήκαμε το θέμα στείλαμε οδηγίες στις μονάδες, τους ζητήσαμε να ελέγξουν, να βρουν ποια παιδιά έχουν γεννηθεί από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, να έρθουν σε επαφή με τους γονείς εάν υπάρχουν παιδιά και να συστήσουν στους γονείς να τα υποβάλλουν σε γενετικές εξετάσεις. Αν οι γονείς θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα τις κάνουν».

