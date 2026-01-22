search
22.01.2026 17:55

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για καθαρό μυαλό και δυνατή καρδιά;

22.01.2026 17:55
proino

Όλοι αναζητούμε κάτι νόστιμο και γλυκό για το πρωινό μας, ωστόσο τα περισσότερα δελεαστικά προϊόντα είναι επεξεργασμένα και δεν προσφέρουν σταθερή ενέργεια, ούτε καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού. Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι: Ποιο είναι το κατάλληλο πρωινό για καθαρό μυαλό και δυνατή κάρδια;

Η διατροφολόγος Frances Largeman-Roth μάς δίνει την απάντηση, επισημαίνοντας ότι με κάποιες έξυπνες επιλογές τροφίμων μπορούμε να ενισχύσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου, να προστατεύσουμε την καρδιά και να διατηρήσουμε το αίσθημα κορεσμού για περισσότερες ώρες.

Ακολουθεί το πρωινό επτά τροφών που προτείνει η διατροφολόγος.

Βρώμη

Η βρώμη είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και παρατείνουν το αίσθημα πληρότητας. Μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, ξηρούς καρπούς ή να προστεθεί σε smoothie, χωρίς να αλλοιώνει ιδιαίτερα τη γεύση.

Σταφύλια

Τα σταφύλια περιέχουν ρεσβερατρόλη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και υποστηρίζει τη μνήμη. Αποτελούν μια φυσική και υγιεινή λύση για όσους αναζητούν κάτι γλυκό στο πρωινό.

Αυγά

Τα αυγά προσφέρουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και χολίνη, θρεπτικό συστατικό που συνδέεται με τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Γιαούρτι

Πλούσιο σε πρωτεΐνη, το γιαούρτι βοηθά στη διατήρηση του κορεσμού και στη σταθερή απελευθέρωση ενέργειας. Επιπλέον, υποστηρίζει την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Ψωμί ολικής άλεσης

Η αντικατάσταση του λευκού ψωμιού με ψωμί ολικής άλεσης αυξάνει την πρόσληψη φυτικών ινών και συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, μειώνοντας τα απότομα «σκαμπανεβάσματα» ενέργειας.

Κολοκυθόσποροι

Αποτελούν εξαιρετική πηγή μαγνησίου, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Μπορούν εύκολα να προστεθούν σε γιαούρτι ή σαλάτα φρούτων.

Σπόροι chia

Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που ενισχύουν την καρδιαγγειακή υγεία και συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

