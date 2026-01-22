ΕΜΑ για την παρακεταμόλη: «Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας»

Η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένει αμετάβλητη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατη δημοσίευση επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτισμού, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ή νοητικής αναπηρίας.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), στην οποία επισημαίνονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση παρακεταμόλης στις συνιστώμενες δόσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας στα παιδιά.

Αυτό υποστηρίζει τα υπάρχοντα στοιχεία και τις συμβουλές που εξέδωσε ο EMA σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Στην ΕΕ, η παρακεταμόλη -γνωστή και ως ακεταμινοφαίνη- μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου ή του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν είναι κλινικά απαραίτητο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να απαιτούν αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις της ΕΕ για τη χρήση.

«Η παρακεταμόλη παραμένει μια σημαντική επιλογή για την αντιμετώπιση του πόνου ή του πυρετού σε έγκυες γυναίκες.

Η συμβουλή μας βασίζεται σε μια αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά», σχολίασε ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του EMA, Steffen Thirstrup.

Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες προϊόντος για την παρακεταμόλη στην ΕΕ, ένας μεγάλος όγκος δεδομένων από έγκυες γυναίκες που χρησιμοποίησαν παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν υποδεικνύει κίνδυνο δυσπλασιών στο αναπτυσσόμενο έμβρυο ή στα νεογνά.

Το 2019, ο EMA εξέτασε διαθέσιμες μελέτες που διερεύνησαν τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη στη μήτρα και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν ασαφή και ότι δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί καμία σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Όταν χρειάζεται, η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο για οξεία θεραπεία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο το δυνατόν πιο σπάνια.

Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όπως ισχύει για όλα τα φάρμακα, ο EMA και οι εθνικές αρμόδιες αρχές στην ΕΕ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια των φαρμάκων που περιέχουν παρακεταμόλη και να αξιολογούν άμεσα τυχόν νέα δεδομένα μόλις προκύψουν. Θα ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα όπως απαιτείται για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

ΠΗΓΗ: https://www.ema.europa.eu/en/news/use-paracetamol-during-pregnancy-unchanged-eu

