ΠΑΨΥ: Tο μέλλον της Κοινοτικής Ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για το κοινωνικό κράτος και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών, η ψυχική υγεία αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο πολιτικής για ένα πιο αποτελεσματικό, δημοκρατικό και κοινοτικά προσανατολισμένο σύστημα ψυχιατρικής φροντίδας.

Με θέμα: «Το μέλλον της Κοινοτικής Ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα: Καινοτομία και πολιτικές ψυχικής υγείας στην πράξη» η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση την οποία συντόνισε ο Στέλιος Στυλιανίδης, Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ιδρυτής της ΕΠΑΨΥ.

Μετά από τέσσερις δεκαετίες προσφοράς, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, η ΕΠΑΨΥ εξελίσσεται. Ενσωματώνει διεθνείς καλές πρακτικές και αναζητά απαντήσεις στις σύγχρονες παθολογίες που δοκιμάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα των νέων.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Jim van Os, Καθηγητής Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Νευροεπιστημών στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της Ουτρέχτης.

Το όραμα της salutogenesis

Ο καθηγητής Jim van Os, μια από τις πιο επιδραστικές φωνές στην παγκόσμια ψυχιατρική, εξήρε το έργο της ΕΠΑΨΥ, τονίζοντας ότι:

«Αποτελεί το πρότυπο για τον μετασχηματισμό της ψυχιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα». Αυτή η αναγνώριση εδράζεται στο κοινό τους όραμα για τη salutogenesis, που προέρχεται από το λατινικό salus – υγεία και την ελληνική γένεσις.

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει στις πηγές της υγείας και της ευημερίας (κοινωνικοί προσδιοριστές), αντί να περιορίζεται αποκλειστικά στην παθογένεια. Με άλλα λόγια, θέτει στο επίκεντρο το άτομο και όχι τη διάγνωση»

Ο Στέλιος Στυλιανίδης υπογράμμισε τη θεραπευτική αξία της ελευθερίας, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια «μεταρρύθμιση μέσα στη μεταρρύθμιση».

Στόχος είναι ένα σύστημα όπου οι ασθενείς θα απολαμβάνουν ποιοτικές, δωρεάν υπηρεσίες χωρίς τον τρέχοντα κατακερματισμό και την έλλειψη αξιολόγησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Δημήτρης Γαλάνης, σημείωσε: «Η εμπειρία μας έδειξε ότι χωρίς δομή, ο ανθρωπισμός εξαντλεί τους ανθρώπους που τον υπηρετούν.

Χωρίς σαφήνεια, η καλή πρόθεση μετατρέπεται σε πίεση».

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές γίνονται «εν ώρα κίνησης», καθώς οι ανάγκες των ανθρώπων που εξυπηρετούνται δεν μπορούν να περιμένουν.

Η συζήτηση έκλεισε με καίρια ερωτήματα για την έννοια της κοινότητας και της φροντίδας σήμερα.

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν διακεκριμένοι επιστήμονες και θεσμικοί εκπρόσωποι, όπως:

Ο João Breda, επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας του ΠΟΥ στην Αθήνα.

Ο Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ΕΚΠΑ).

Ο Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωποι της Πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και ο Αθανάσιος Ασκητής, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, αρμόδιος για θέματα υγείας.

