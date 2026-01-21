ΠΕΦ: Επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ και 5.500 νέες θέσεις εργασίας μέσω του επενδυτικού clawback

Σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, όπου η ασφάλεια εφοδιασμού και η επάρκεια φαρμάκου αναδεικνύονται σε κρίσιμα ζητήματα εθνικής σημασίας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων, έθεσε με σαφήνεια τις νέες προτεραιότητες για τη φαρμακευτική πολιτική, κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της Πολιτείας και των θεσμικών φορέων της χώρας.

Με αιχμή τον επαναπροσδιορισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής και τη στροφή στη στρατηγική αυτονομία, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως πυλώνα ανάπτυξης, απασχόλησης και σταθερότητας του συστήματος υγείας, επισημαίνοντας παράλληλα τόσο τις επενδυτικές ευκαιρίες όσο και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που καθορίζουν την πορεία προς ένα βιώσιμο και προβλέψιμο μέλλον για τον κλάδο.

Τόνισε ότι η παραγωγή και η επάρκεια φαρμάκου αποτελούν πλέον ζήτημα εθνικής και κοινωνικής ασφάλειας. Υπογράμμισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία και την επαναβιομηχάνιση, ιδιαίτερα στο φαρμακευτικό τομέα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της χώρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, τα δομικά προβλήματα που εξακολουθούν να περιορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Τρύφων ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης, απασχόλησης και σταθερότητας του συστήματος υγείας, με ισχυρή παραγωγική, ερευνητική και εξαγωγική παρουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μέτρο του επενδυτικού clawback, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών, καθώς έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ έως το 2028, δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την περιφέρεια και επιτρέποντας την κάλυψη έως και του 70% των φαρμακευτικών αναγκών της χώρας.

Παράλληλα, επισήμανε τις σοβαρές πιέσεις από την υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την εκρηκτική αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής για την περίοδο 2026–2030, με έλεγχο της κατανάλωσης, ενίσχυση των γενοσήμων και ισχυρά κίνητρα για Έρευνα & Ανάπτυξη.

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δημήτρης Δέμος σημείωσε ότι ο φαρμακευτικός κλάδος δεν αποτελεί πλέον έναν περιφερειακό τομέα της οικονομίας, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα βιομηχανικής παραγωγής, εξαγωγικής δραστηριότητας, επιστημονικής απασχόλησης και υγειονομικής ασφάλειας.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως επεσήμανε, συγκαταλέγονται πλέον στους κορυφαίους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας, με ετήσια αξία που προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία στην Ελλάδα κλάδου παραγωγής πρώτων υλών φαρμάκων, κρίσιμου για την επάρκεια της Ευρώπης σε βασικά φάρμακα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα εισέρχεται δυναμικά στην έρευνα βιοτεχνολογικών προϊόντων, έναν τομέα υψηλής εξειδίκευσης με περιορισμένη διεθνή τεχνογνωσία, τονίζοντας ότι «παράγουμε πλέον γνώση και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό».

Επιπλέον ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων και στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών οικονομικών πιέσεων, η δυνατότητα εξαγωγής ενός βασικού αγαθού, όπως το φάρμακο, προσδίδει στη χώρα ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Κλείνοντας, ο κ. Δέμος τόνισε ότι η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιομηχανικής πολιτικής για την Ελλάδα, με εξωστρέφεια, ποιότητα, κανονιστική συμμόρφωση και κοινωνική υπευθυνότητα.

