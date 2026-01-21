Μαγνήσιο: Ποια συμπτώματα «δείχνουν» ανεπάρκεια

Έως και τρεις στους 10 περίπου ανθρώπους (10-30%) και κυρίως από χώρες του δυτικού κόσμου εμφανίζουν ανεπάρκεια μαγνησίου, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Όπως εξηγεί η υπεύθυνη του Προγράμματος Διατροφής και Υγείας του Πανεπιστημίου Edge Hill, Hazel Flight, πρόκειται για ένα από τα αναγκαία μικροθρεπτικά στοιχεία που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, βοηθώντας περισσότερα από 300 ένζυμα να εκτελέσουν τις πολυάριθμες χημικές διεργασίες στο σώμα όπως η παραγωγή πρωτεϊνών, η υποστήριξη των οστών, ο έλεγχος του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης και η διατήρηση της λειτουργίας και υγείας της καρδιάς, του μυικού και νευρικού συστήματος.

Συμπτώματα και ομάδες κινδύνου

Η διάγνωση της ανεπάρκειας μαγνησίου δεν είναι εύκολη υπόθεση· αφενός τα επίπεδά του στο αίμα δεν αντανακλούν την ποσότητα που έχουν αποθηκεύσει τα κύτταρα, αφετέρου τα σημάδια της ανεπάρκειας θα εμφανιστούν μόνο μετά την εγκατάστασή της και συμπτώματα όπως αδυναμία, κόπωση, μειωμένη όρεξη, ναυτία και τάση για έμετο.

Η ανεπάρκεια μαγνησίου πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο σοβαρών χρόνιων παθήσεων όπως καρδιαγγειακή νόσος, οστεοπόρωση, διαβήτης τύπου 2, ημικρανία και νόσος Αλτσχάιμερ. Στους παράγοντες που προσδιορίζουν και τις ομάδες αυξημένοι κινδύνου περιλαμβάνονται:

Η ηλικία (παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες)

(παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες) Το ιστορικό υγείας. Η κοιλιοκάκη και οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου που εμποδίζουν την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων ανεξαρτήτως υγιεινής διατροφής, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και ο αλκοολισμός.

Η και οι ιδιοπαθείς νόσοι του εντέρου που εμποδίζουν την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων ανεξαρτήτως υγιεινής διατροφής, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και ο αλκοολισμός. Φάρμακα. Χρόνιες ασθένειες και συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αντιμετώπισή τους (π.χ. διουρητικά και τα αντιβιοτικά που μειώνουν τα επίπεδα μαγνησίου)

Χρόνιες ασθένειες και συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αντιμετώπισή τους (π.χ. διουρητικά και τα αντιβιοτικά που μειώνουν τα επίπεδα μαγνησίου) Η διατροφή. Η μεγάλη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων αποτελεί μαζί με τα φάρμακα παραπάνω της βασική αιτία ανεπάρκειας μαγνησίου για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στις ανεπτυγμένες χώρες.

Διατροφικές πηγές μαγνησίου

Η ημερήσια συνιστώμενη δόση μαγνησίου εξαρτάται από την ηλικία και την υγεία του, με τον γενικό κανόνα να συστήνει 400-420mg για τους άνδρες ηλικίας 19-51 ετών και 310-320mg αντιστοίχως για τις γυναίκες, σημειώνει η Hazel Flight. Αν και πολλοί καταφεύγουν στα συμπληρώματα μαγνησίου, η ίδια υποστηρίζει πως η χρήση τους θα έπρεπε να γίνεται κυρίως από ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα με συγκεκριμένες ασθένειες, πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό αφού η υπερπρόσληψη μπορεί να προκαλέσει διάρροια, ναυτία, έμετο, αδυναμία και υπόταση, ενώ το μαγνήσιο μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα κάποιων φαρμάκων.

Για τον λόγο αυτό, προκρίνεται η πρόσληψή του να γίνεται μέσα από (ολόκληρα κατά προτίμηση) τρόφιμα όπως οι ξηροί καρποί, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φασόλια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως λάχανο ή μπρόκολο), το γάλα, το γιαούρτι και κάποιες ακόμα από τις τροφές που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας σε μαγνήσιο και μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Επιπλέον, για μεγαλύτερη θωράκιση της υγείας ώστε να προληφθούν καταστάσεις που προωθούν την ανεπάρκεια μαγνησίου, θα πρέπει να υιοθετείται συνοδεύεται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής με άσκηση, καλό ύπνο και ισορροπημένη διατροφή.

Πηγή: ygeiamou

