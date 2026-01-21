Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που προκαλεί φθορά του αρθρικού χόνδρου που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες, αλλά και των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην άρθρωση, όπως οι μηνίσκοι, ο θύλακος και οι σύνδεσμοι. Προκαλεί χρόνιο πόνο, φλεγμονή και περιορισμό της κίνησης.
Για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου/γόνατος καθώς και πως μπορείτε να ανακουφιστείτε από τον πόνο, απαντάει ο κ. Αναστάσιος Δ. Δεληγεώργης MD, MSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός- Αθλητίατρος, Αναπλ. Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής νοσοκομείου Υγεία, Πιστοποιημένος χειρουργός στη χρήση του Ρομποτικού MAKO, Εξειδικευμένος χειρουργός ώμου-ισχίου-γόνατος:
Τα συνήθη αίτια περιλαμβάνουν:
2. Ποια είναι τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας ισχίου/γόνατος και πώς γίνεται η διάγνωση;
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
Η διάγνωση γίνεται με:
3. Ποιες μεθόδους αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας έχουμε σήμερα;
Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν:
Συντηρητική αντιμετώπιση
Χειρουργική αντιμετώπιση: Για τις προχωρημένες περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, συνιστάται ολική ή μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική
4. Μπορούμε να αποφύγουμε ένα χειρουργείο, εφαρμόζοντας ενέσιμες θεραπείες;
Οι ενέσιμες θεραπείες για τις οποίες υπάρχει επαρκής έρευνα και βιβλιογραφία που να υποστηρίζει την αποτελεσματικότητά τους είναι το PRP, το υαλουρονικό οξύ και οι ενέσεις κορτιζόνης.
Για τις εγχύσεις με PRP, η Ευρωπαϊκή Ορθοπαιδική Εταιρεία κατέληξε, μετά από ανασκόπηση όλης της διεθνούς βιβλιογραφίας, ότι 2-4 εγχύσεις σε μεσοδιαστήματα 1-3 εβδομάδων μπορεί να μειώσουν τη συμπτωματολογία και επομένως, να καθυστερήσουν μια χειρουργική επέμβαση, ειδικά σε πρώιμα στάδια της αρθρίτιδας. Είναι δε, πιο αποτελεσματικές από τις εγχύσεις κορτιζόνης και υαλουρονικού.
5. Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου/γόνατος και πότε είναι αναπόφευκτη;
Η ολική αρθροπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των αρθριτικών και κατεστραμμένων επιφανειών της άρθρωσης με ειδική πρόθεση.
Η ολική αρθροπλαστική είναι αναπόφευκτη όταν:
6. Ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην αρθροπλαστική;
Οι νέες εξελίξεις περιλαμβάνουν:
Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing): Με αυτήν μπορούμε να εκτυπώσουμε σε πραγματικές διαστάσεις το μέρος του σώματος που πάσχει και έτσι να έχουμε καλύτερη
7. Τι είναι η ρομποτική αρθροπλαστική και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;
Η ρομποτική αρθροπλαστική ΜΑΚΟ είναι μια προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ολικών αλλά και μερικών αρθροπλαστικών, κυρίως ισχίου και γόνατος, αλλά τώρα και του ώμου. Ο στόχος της είναι να βελτιώσει την ακρίβεια και την ασφάλεια των επεμβάσεων, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα στους ασθενείς.
Η ρομποτική αρθροπλαστική ΜΑΚΟ αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση που βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία και στην αυξημένη κλινική εμπειρία και εξειδίκευση του χειρουργού.
8. Ποια τα οφέλη για τους ασθενείς;
9. Τι είναι η μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;
Η μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική είναι η αντικατάσταση μόνο του φθαρμένου τμήματος του γόνατος.
Συνήθως, προτείνεται όταν:
Πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής
10. Ποια είναι η σωστή αποθεραπεία και αποκατάσταση μετά από μια αρθροπλαστική;
Η αποθεραπεία περιλαμβάνει:
