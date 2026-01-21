ΕΟΦ: «Δεν κινδυνεύουν οι ασθενείς από την απόσυρση του αντιβιοτικού Bactrimel – Υπάρχει φάρμακο με τις ίδιες δραστικές ουσίες»

Αδικαιολόγητη ανησυχία σε ασθενείς και ιατρούς, προκάλεσε η απόσυρση του αντιβιοτικού Bactrimel που περιέχει τις δραστικές ουσίες τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης.

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ ξεκαθαρίζοντας ότι «η ελληνική αγορά δεν μένει χωρίς θεραπευτικές επιλογές» ενώ παράλληλα διαβεβαιώνει ότι «η επάρκεια των σχετικών φαρμάκων είναι πλήρως εξασφαλισμένη».

Αναλυτικά ο ΕΟΦ, με ανακοίνωσή του καθησυχάζει του ασθενείς, μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων (ΕΕΛ), η οποία είχε επισημάνει ότι η απόσυρση τόσο της από του στόματος όσο και της ενδοφλέβιας μορφής του Bactrimel δημιουργεί «επικίνδυνο θεραπευτικό κενό».

Η ΕΕΛ είχε αναφερθεί στο έλλειμμα ενός χαμηλού κόστους φαρμάκου, κρίσιμου για συγκεκριμένες λοιμώξεις, προκαλώντας έντονη δημόσια συζήτηση. Ο ΕΟΦ από την πλευρά του απαντάει ότι τα δημοσιεύματα περί «κινδύνου στη δημόσια υγεία» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι η επάρκεια των φαρμάκων με τις δραστικές ουσίες τριμεθοπρίμη και σουλφομεθοξαζόλη έχει ήδη διασφαλιστεί.

Ήδη ο ΕΟΦ είχε μεριμνήσει πολύ πριν από την 31 Οκτωβρίου 2025 –ημερομηνία οριστικής διακοπής κυκλοφορίας του Bactrimel από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας– ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα κενό στη θεραπευτική αλυσίδα.

Με τη διαδικασία έκτακτων εισαγωγών, ο ΕΟΦ εξασφάλισε τη συνέχιση του ανεφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με φάρμακα που διαθέτουν τις ίδιες δραστικές ουσίες, μορφές και περιεκτικότητες σωστέ να συνεχίσει απρόσκοπτα η θεραπευτική κάλυψη των ασθενών.

Για την κάλυψη των αναγκών, ο ΕΟΦ ανακοίνωσε ότι εισάγεται ήδη το φάρμακο Bactrim, το οποίο διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αποσυρθέν Bactrimel.

«Με αυτόν τον τρόπο, η θεραπευτική συνέχεια παραμένει αδιάλειπτη και οι ιατροί έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο θεραπευτικό σχήμα.» όπως αναφέρει ο Οργανισμός.

Επιπλέον τονίζει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται συστηματικά σε περιπτώσεις απόσυρσης φαρμάκων, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία και να αποφεύγονται ελλείψεις.

Μάλιστα τονίζει ότι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κίνδυνο στη δημόσια υγεία δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό και στους συνταγογραφούντες ιατρούς.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά έχει ήδη καλυφθεί με ισοδύναμα φαρμακευτικά προϊόντα και δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό.» όπως αναφέρει.

Ο ΕΟΦ καλεί σε υπεύθυνη ενημέρωση και διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά την επάρκεια όλων των κρίσιμων φαρμάκων, παρεμβαίνοντας άμεσα όπου απαιτείται.

