Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνταγογράφηση εμβολίου κοκκύτη για εγκύους, στα Δημοτικά Ιατρεία, προληπτικές εξετάσεις και ενημέρωση για σωστή διατροφή

Μια σειρά από δράσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι σε εξέλιξη από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα τα Δημοτικά Ιατρεία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, συμμετέχουν στο ετήσιο εμβολιαστικό πρόγραμμα πρόληψης κατά του κοκκύτη, με στόχο την προστασία της εγκύου και του νεογνού.

Ο κοκκύτης αποτελεί λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που οφείλεται σε βακτήριο. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συνιστάται η χορήγηση μίας δόσης εμβολίου κοκκύτη σε όλες τις έγκυες γυναίκες, ιδανικά μεταξύ της 27ης και της 36ης εβδομάδας κύησης.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι γυναίκες που βρίσκονται στις παραπάνω εβδομάδες κύησης να προγραμματίσουν ραντεβού για συνταγογράφηση του εμβολίου έως τις 30/09/2026.

Ραντεβού / Πληροφορίες:

Τηλέφωνα: 2313 318643, 2313 319820

Παράλληλα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Ιατρεία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, υλοποιούν δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας, την Τετάρτη 28/1/2026, στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί:

1) Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος προ-συμπτωματικής ανίχνευσης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Η εξέταση απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω, ανεξαρτήτως φύλου.

Οδηγίες προετοιμασίας εξεταζομένων

Νηστεία 8 ωρών πριν την εξέταση

Αποφυγή τροφών που προκαλούν μετεωρισμό την προηγούμενη ημέρα (όσπρια, φρούτα, λαχανικά, αεριούχα ποτά).

Επιτρέπονται κοτόπουλο, ψάρι, πατάτες, μακαρόνια (βραστά ή ψητά)

Συνιστάται προσκόμιση προηγούμενης εξέτασης (εφόσον υπάρχει).

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη με χρήση έγχρωμου triplex κοιλιακής αορτής.

2) Δωρεάν έλεγχος ζωτικών σημείων

Αρτηριακή πίεση, αρτηριακοί σφυγμοί, οξυμετρία, θερμοκρασία, αναπνοές, καθώς και Ηλεκτροκαρδιογράφημα, από Ιατρό Καρδιολόγο σε συνεργασία με Νοσηλευτικό προσωπικό.

3) Ενημερωτική δράση με θέμα «Διατροφή και Υγεία»,

Στόχος η προαγωγή υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς, η ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και η συμβολή της στην μακροζωία. Η δράση περιλαμβάνει συστάσεις για ισορροπημένη διατροφή βάσει της διατροφικής πυραμίδας, καθώς και διατροφική αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων από τη Διαιτολόγο των Δημοτικών Ιατρείων.

Οι ανωτέρω δράσεις εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της πρόληψης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Ιατρείο Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στην Οδό Καπετάν Βαγγέλη 4 (12ο ΚΑΠΗ), την Τετάρτη 28/01/2026 από τις 09:00 – 13:00 το μεσημέρι. Ραντεβού στα τηλέφωνα: 2313 318643 και 2313 31864

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διαβάστε επίσης:

Τι ζήτησαν οι φυσιοθεραπευτές από τον υπουργό Υγείας

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Σχεδόν 2.000 άνδρες και γυναίκες έχουν πάρει δωρεάν φάρμακα για να αδυνατίσουν

Παχυσαρκία: Χειρουργική αντιμετώπιση ή φαρμακευτική αγωγή;