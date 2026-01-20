Τι ζήτησαν οι φυσιοθεραπευτές από τον υπουργό Υγείας

Η ενίσχυση του προϋπολογισμού φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ, καθώς και η καθιέρωση ανέκπτωτου ποσού στο clawback στην κατηγορία της δαπάνης, ήταν δύο από τα πάγια αιτήματα που συζήτησαν οι εκπρόσωποι των Φυσικοθεραπευτών με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Αναλυτικά, τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και τη λειτουργία του ΕΣΥ, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι εκπρόσωποι του κλάδου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) και της εκδήλωσης της κοπής της πίτας του συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κος Πέτρος Λυμπερίδης, δήλωσε σχετικά: «Θέσαμε εκ νέου τα διαχρονικά προβλήματα του Κλάδου και λάβαμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από την Πολιτεία. Συνεχίζουμε με συνέπεια και τεκμηρίωση να διεκδικούμε λύσεις που διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες».

ΕΟΠΥΥ: Προϋπολογισμός και clawback στο επίκεντρο

Συγκεκριμένα κεντρικό θέμα αποτέλεσε η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ. Οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ. επισήμαναν ότι το προηγούμενο έτος δεν υπήρξε καμία ενίσχυση, παρά την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών. Ο πρόεδρος παρέδωσε στον υπουργό συγκριτικά στοιχεία που δείχνουν τις αυξήσεις σε άλλες κατηγορίες παρόχων, ζητώντας αντίστοιχη μέριμνα για τη φυσικοθεραπεία. Ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει την ενίσχυση του κωδικού, ενώ ανέφερε ότι το Υπουργείο εξετάζει επιπλέον μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, ο Π.Σ.Φ. επανέφερε το πάγιο αίτημα για καθιέρωση ανέκπτωτου ποσού στο clawback, θέμα που ο υπουργός συμφώνησε. Ακόμη, ζητήθηκε η παράταση της έναρξης παρακράτησης των δόσεων του clawback 2023. Και σε αυτό το αίτημα ο υπουργός εμφανίστηκε θετικός.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα του επενδυτικού clawback, με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.

Βαρέα και ανθυγιεινά και προσλήψεις στο ΕΣΥ

Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε την ένταξη των Νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα της Επιτροπής Μπεχράκη. Ο υπουργός ενημέρωσε για την αυξημένη ασφαλιστική επιβάρυνση που συνεπάγεται η ένταξη, χωρίς να αποκλείσει περαιτέρω συζήτηση.

Στο θέμα της στελέχωσης των νοσοκομείων, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι στις επικείμενες προσλήψεις θα συμπεριληφθούν 100 θέσεις φυσικοθεραπευτών, ενώ ο Σύλλογος επέμενε στη θέση του για ισότιμη πρόσληψη ΠΕ και ΤΕ.

Επιπλέον, ο σύλλογος ζήτησε την άμεση εφαρμογή του Ν. 5243/2025 για τη σύσταση Τμημάτων Φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία. Ο υπουργός τόνισε ότι ο νόμος πρέπει ήδη να εφαρμόζεται και ότι η δημιουργία των τμημάτων δεν πρέπει να συνδέεται με την αναθεώρηση των οργανισμών των νοσοκομείων, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο.

Ακόμη συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Π.Σ.Φ., όπως η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.

