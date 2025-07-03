Οι φυσιοθεραπευτές των νοσοκομείων ζητούν ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά

Με επείγουσα επιστολή τους στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά την άμεση διευθέτηση της ένταξης των συναδέλφων που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Ο σύλλογος αφού χαιρετίζει την εξαγγελία του υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την ένταξη των Νοσηλευτών ΒΑΕ από την 1 Ιανουαρίου του 2026, τονίζει την έκπληξη του για μη συμπερίληψη και των φυσιοθεραπευτών που εργάζονται εξίσου κάτω από σκληρές συνθήκες στα νοσοκομεία. Μάλιστα όπως επισημαίνει με νόημα στην επιστολή του:

«Οι φυσικοθεραπευτές δεν είναι αόρατοι. Είναι στην πρώτη γραμμή της περίθαλψης, δίπλα στους ασθενείς, στηρίζοντας καθημερινά το δημόσιο σύστημα υγείας».

Αναλυτικά στην επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) στον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον υφυπουργό Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους αναφέρει:

«Παρά την έκπληξη των Φυσικοθεραπευτών για την μη, επί του παρόντος, συμπερίληψη των συναδέλφων των δημοσίων νοσοκομείων στην πρόσφατη εξαγγελία, εν τούτοις η δίκαιη αυτή διευθέτηση από την πλευρά του υπουργείου, αποτελεί εχέγγυο για την άμεση ένταξη και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων στα ΒΑΕ – πόσο μάλλον όταν και οι φυσικοθεραπευτές, όπως και οι νοσηλευτές, αναφέρονται στο πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Κρίσεως Επαγγελμάτων για τα ΒΑΕ (γνωστής ως «Επιτροπή Μπεχράκη»).»

Επίσης επισημαίνει:

την θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την διατήρηση του κύρους των θεσμικών εισηγήσεων που η ίδια η Πολιτεία έχει παραγγείλει – οι Φυσικοθεραπευτές, αναφέρονται στο πόρισμα της «Επιτροπής Μπεχράκη» βάσει τεκμηριωμένων επιστημονικών και υπηρεσιακών στοιχείων, το γεγονός ότι οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται μαζί με όλους τους επαγγελματίες των νοσοκομείων, σε ΜΕΘ, χειρουργεία, θαλάμους, τμήματα αποκατάστασης, στηρίζοντας κρίσιμα στάδια της νοσηλείας.

Εργάζονται κάτω από ίδιες συνθήκες, με σωματικούς κινδύνους, εργονομικές επιβαρύνσεις, έκθεση σε λοιμώξεις και ψυχική φθορά, την συνταγματική πρόβλεψη για ίσα δικαιώματα – πόσο μάλλον σε συνθήκες ίσης εργασιακής επιβάρυνσης και μεταξύ επιστημονικών επαγγελμάτων υγείας, την αναπόσπαστη συμβολή τους στην λειτουργία του ΕΣΥ, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών.

Ο ΠΣΦ ζητάει:

Άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων στα ΒΑΕ, όπως έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και υπηρεσιακά από την επιτροπή κρίσης των ΒΑΕ («Επιτροπή Μπεχράκη»).

Ίση μεταχείριση απέναντι σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται κάτω από τις ίδιες επαγγελματικές και υγειονομικές επιβαρύνσεις και περιλαμβάνονται στη λίστα της «Επιτροπής Μπεχράκη».

Μάλιστα επισημαίνει ότι θα συνεχίσει με θεσμική σοβαρότητα κα επιχειρηματολογία να διεκδικεί την ένταξη του Κλάδου στα ΒΑΕ, όπως επιτάσσουν η λογική, η ισονομία και το ίδιο το θεσμικό πόρισμα της Πολιτείας μέσω των αρμοδίων φορέων της.

