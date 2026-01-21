search
ΥΓΕΙΑ

21.01.2026 11:17

ΦΣΘ: «Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση της διάθεσης των ΦΥΚ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων»

21.01.2026 11:17
Σχεδόν επτά μήνες περιμένουν χιλιάδες ασθενείς και φαρμακοποιοί για την έναρξη της διάθεσης των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία της γειτονιάς.

Το μέτρο αφορά τις κατηγορίες των φαρμάκων όπως ογκολογικά, αντιικά για τη θεραπεία ηπατίτιδας Β και D, του άσθματος, για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και αντινεοπλασματικοί παράγοντες. Όλες αυτές οι θεραπείες αντιστοιχούν σε περίπου 67.000 συνταγές ανά μήνα.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), επισημαίνοντας ότι από τον Ιούνιο του 2025, οπότε είχε προαναγγελθεί η απόφαση αυτή από το υπουργείο Υγείας, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Αποτέλεσμα είναι η ταλαιπωρία των ασθενών, οι οποίοι συνεχίζουν να συνωστίζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι και από την κατ’ οίκον παράδοση των ΦΥΚ.

Μάλιστα σε καθημερινή βάση προσέρχονται στα φαρμακεία της γειτονιάς τους για να ρωτήσουν πότε επιτέλους θα μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους και από εκεί.

Συχνά έρχονται και με τις συνταγές ανά χείρας, αλλά απογοητεύονται όταν λαμβάνουν την απάντηση από τον φαρμακοποιό τους ότι προς τον παρόν δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία.

«Χρειάστηκαν σχεδόν 7 μήνες αναμονής για να εκδοθεί η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6333/27.11.2025) που ορίζει τις προϋποθέσεις για τη διακίνηση και την εκτέλεση των ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Ωστόσο, οι ασθενείς είναι αναγκασμένοι να συνεχίσουν να κάνουν υπομονή μέχρι να υλοποιηθεί η απόφαση.

Κι αυτό διότι, αν και στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης είναι η 1η Δεκεμβρίου 2025, η ενεργοποίηση της διάθεσης των ΦΥΚ θα καθοριστεί σταδιακά με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ», τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης και εξηγεί ότι «αυτό σημαίνει ότι πρέπει όχι μόνο να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση μεταξύ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ΕΟΠΥΥ που θα ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων φαρμακοποιών επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, αλλά και να γίνει παραμετροποίηση της πλατφόρμας διάθεσης των ΦΥΚ μέσα των ιδιωτικών φαρμακείων για να είναι λειτουργική και εύκολη στη χρήση της από τους φαρμακοποιούς».

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, η υλοποίηση της υπουργικής απόφασης καθυστερεί και στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΟΣΦΕ και του ΕΟΠΥΥ για τη διακίνηση των ΦΥΚ μέσω των συμβεβλημένων συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών.

