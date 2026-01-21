Άδωνις Γεωργιάδης για γρίπη: «Εάν χρειαστεί ίσως επαναφέρουμε τη μάσκα στα νοσοκομεία»

Το ενδεχόμενο της χρήσης μάσκας στα νοσοκομεία ως μέτρο προστασίας από τη γρίπη, επανέφερε πάλι στο προσκήνιο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την κατακόρυφη αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων και κυρίως του στελέχους Κ της γρίπης Α (Η1Ν1) που είναι ιδιαιτέρως μεταδοτική.

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου επανέλαβε την έκκλησή του για εμβολιασμό κυρίως των ευπαθών ομάδων, καθώς αναμένεται νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο.

«Η χρήση μάσκας είναι μια υπεύθυνη στάση από τους πολίτες», τόνισε ο υπουργός επισημαίνοντας ότι με αυτό το μέτρο περιορίζεται η διασπορά όχι μόνο της γρίπης αλλά και όλων των αναπνευστικών λοιμώξεων (Covid-19-RSV) που είναι σε έξαρση αυτή την εποχή. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στα νοσοκομεία της χώρας από τις γιορτές και μετά, ιδιαίτερα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές.

Ο υπουργός, μάλιστα, τόνισε ότι: «Το 100% όσων προσέρχονται στα επείγοντα με γρίπη είναι ανεμβολίαστοι» και απηύθυνε νέα έκκληση προς τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν, καθώς η ανοσία αναπτύσσεται μέσα σε 7 έως 14 ημέρες, διάστημα κρίσιμο ενόψει της αναμενόμενης έξαρσης της γρίπης τον επόμενο μήνα.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας αντιγριπικών εμβολίων στα φαρμακεία, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε παρεξήγηση υπήρξε, έχει ήδη επιλυθεί.

Τα ράντζα

Αναφερόμενος στην άσχημη εικόνα με τους ασθενείς πάνω στα ράντζα στους διαδρόμους των νοσοκομείων -που δεν αλλάζει όποιο κόμμα και εάν κυβερνάει- ο υπουργός σημείωσε ότι «τα ράντζα σε γενικές γραμμές υπάρχουν σε λίγα νοσοκομεία όπως το Αττικό. Και τώρα και στο Γεννήματα λόγω των ιώσεων». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτή την εποχή, βέβαια, το πρόβλημα με τα ράντζα είναι οξυμμένο καθώς υπάρχει η επιδημία της γρίπης».

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εστιάζεται στο «Αττικόν» ωστόσο, «έχει ξεκινήσει η ανακαίνιση και ανακατασκευή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λοιμωδών “Αγία Βαρβάρα” που θα εξαφανίσει τα ράντζα στο Αττικόν, σε περίπου 1,5 χρόνο που θα είναι έτοιμη. Το πρόβλημα υπάρχει και είναι κυρίως θέμα χώρου» όπως ανέφερε.

