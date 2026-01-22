Το μέλλον στη θεραπεία κιρσών και φλεβικής ανεπάρκειας

Με ιδιαίτερη έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές ενδοαυλικές θεραπείες φλεβικών παθήσεων, στην αισθητική φλεβολογία, στην αγγειακή απεικόνιση και στη φροντίδα φλεβικών ελκών, ο κ. Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης, MD, PhD, MSc, Αγγειοχειρουργός – Ενδαγγειακός Χειρουργός, διευθυντής της Δ΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική – Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων του Metropolitan General, μιλάει για τις εξελίξεις στη φλεβική χειρουργική και για το μέλλον στη θεραπεία των κιρσών και της φλεβικής ανεπάρκειας.

Ο ιατρός έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 2.000 ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της σύγχρονης φλεβικής χειρουργικής.

Ποιες εξελίξεις στη φλεβική χειρουργική θεωρείτε σημαντικότερες;

«Αυτό που με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο είναι η σταθερή στροφή της φλεβολογίας προς ολοένα και πιο ακριβείς, ελάχιστα επεμβατικές και –κυρίως– υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παρεμβάσεις.

Οι τεχνολογίες ενδοφλέβιου laser νέας γενιάς, ειδικά με μήκη κύματος άνω των 1900 nm σε συνδυασμό με προηγμένες μακριές ακτινικές ίνες, αποτελούν πραγματική επανάσταση.

Η πιο επιλεκτική απορρόφηση της ενέργειας από το νερό επιτρέπει ομοιόμορφη βλάβη του φλεβικού τοιχώματος, ελαχιστοποιεί τη θερμική διάχυση στους γύρω ιστούς και μεταφράζεται σε λιγότερο πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και εξαιρετικά ποσοστά σύγκλεισης της ανεπαρκούς φλέβας.

Εξίσου καταλυτική είναι η εξέλιξη των έγχρωμων υπερήχων (triplex), ακόμη και των φορητών συστημάτων, που έχουν αλλάξει ριζικά τόσο τον προεγχειρητικό σχεδιασμό όσο και τη διεγχειρητική καθοδήγηση.

Η ακριβής απεικόνιση επιτρέπει στο χειρουργό να αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο την αιμοδυναμική, να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική και να μειώνει σημαντικά τα ποσοστά υποτροπής.

Το μέλλον ανήκει στη σωστή ενσωμάτωση της τεχνολογίας, στα τεκμηριωμένα πρωτόκολλα και στη συνεχή εκπαίδευση νέων αγγειοχειρουργών, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και το όφελος του ασθενούς».

Τι θα συμβουλεύατε έναν ασθενή με φλεβική ανεπάρκεια ή κιρσούς;

«Το σημαντικότερο βήμα είναι η σωστή επιλογή αγγειοχειρουργού. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται ότι κατανοεί πλήρως την πάθησή του και ότι συμμετέχει σε έναν εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπείας.

Η αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία. Κάθε περιστατικό είναι μοναδικό και η επιτυχία εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση, την εμπειρία του ιατρού και ένα θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Θα έλεγα λοιπόν να βλέπουν τη θεραπεία ως ένα εξατομικευμένο ιατρικό ταξίδι και όχι ως μια απλή επέμβαση ρουτίνας».

Τι κάνει τη φλεβολογία να ξεχωρίζει;

«Στη φλεβολογία ο αγγειοχειρουργός έχει πλήρη και άμεση εμπλοκή σε όλα τα στάδια: από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση.

Το triplex υπερηχογράφημα δεν είναι απλώς ένα διαγνωστικό εργαλείο· είναι κυριολεκτικά προέκταση των χεριών του και καθοδηγεί τις αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογίας, ακρίβειας και άμεσου αποτελέσματος στην ποιότητα ζωής του ασθενούς είναι που καθιστά τη φλεβολογία ένα εξαιρετικά δυναμικό και διανοητικά ελκυστικό πεδίο.

Με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως το ενδοαυλικό laser, μπορούμε συχνά ανώδυνα να επιτύχουμε άριστα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα».

Πώς βλέπετε το μέλλον της φλεβολογίας;

«Το μέλλον κατευθύνεται ξεκάθαρα προς μια απόλυτα εξατομικευμένη, εικόνα-καθοδηγούμενη και ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση. Η θεραπεία θα προσαρμόζεται στη φλεβική ανατομία, στα πρότυπα παλινδρόμησης και στις κλινικές ανάγκες κάθε ασθενούς.

Οι θερμικές τεχνολογίες laser νέας γενιάς, οι εξελιγμένες μη θερμικές τεχνικές με υπερήχους και οι συνδυαστικές στρατηγικές θα προσφέρουν ακόμα πιο ασφαλή, αναπαραγώγιμα αποτελέσματα, με ελάχιστη ταλαιπωρία και ταχύτατη επάνοδο στην καθημερινότητα.

Η καινοτομία όταν εφαρμόζεται σωστά, μεταφράζεται πάντα σε καλύτερη φροντίδα για τον ασθενή».

