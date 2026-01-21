Μπορείτε να χάσετε βάρος αφαιρώντας τη γλουτένη από τη διατροφή σας, όπως ο Ματ Ντέιμον;

Όταν ο Ματ Ντέιμον απέδωσε πρόσφατα την απώλεια βάρους του στην αποφυγή της γλουτένης, αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με αυτή την διχαστική διατροφική προσέγγιση. Ωστόσο, την ώρα που οι ισχυρισμοί του σταρ του «The Odyssey» έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις, η επιστήμη πίσω από την απώλεια βάρους προειδοποιεί για τον κίνδυνο που κρύβεται πίσω από την αφαίρεση μιας μόνο πρωτεΐνης.

Η γλουτένη είναι μια φυσική πρωτεΐνη που βρίσκεται σε δημητριακά όπως το σιτάρι, το κριθάρι και η σίκαλη, πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνεται συνήθως σε καθημερινά τρόφιμα όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά και τα δημητριακά.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η γλουτένη δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα υγείας. Για όσους, όμως, πάσχουν από κοιλιοκάκη (επηρεάζει περίπου το 1% των ανθρώπων) η αποφυγή της είναι απαραίτητη. Αυτή η αυτοάνοση πάθηση πυροδοτεί μια ανοσολογική απόκριση στη γλουτένη, καταστρέφοντας το βλεννογόνο του λεπτού εντέρου, επηρεάζοντας την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Υπάρχει επίσης η δυσανεξία στη γλουτένη ή η ευαισθησία στη γλουτένη που δεν οφείλεται σε κοιλιοκάκη, μια πάθηση που σχετίζεται με συμπτώματα όπως φούσκωμα και γαστρεντερική παλινδρόμηση. Τα άτομα με αυτή την πάθηση συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα πέρα ​​από το πεπτικό σύστημα, όπως πονοκεφάλους και δερματικά εξανθήματα.

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που αναφέρουν τέτοια συμπτώματα, η δυσανεξία στη γλουτένη παραμένει αντικείμενο έντονης συζήτησης όσον αφορά τα αίτια και τη διαχείρισή της. Προς το παρόν, η μόνη συνιστώμενη προσέγγιση είναι η υιοθέτηση μιας δίαιτας χωρίς γλουτένη.

Για όλους τους άλλους η αποφυγή τροφών πλούσιων σε γλουτένη μπορεί να είναι περιττή και ενδεχομένως προβληματική.

Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη, όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά και τα δημητριακά, δεν παρέχουν μόνο υδατάνθρακες, αλλά αποτελούν επίσης εξαιρετικές πηγές φυτικών ινών και βιταμινών Β.

Η αφαίρεση αυτών των τροφίμων μπορεί ακούσια να συμβάλει σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών.

Δεδομένου ότι ο Ντέιμον δεν αποκάλυψε καμία ιατρική πάθηση όταν συζήτησε τους στόχους του για την απώλεια βάρους, η πιθανή εξήγηση για τα αποτελέσματά του έγκειται στη συνολική διατροφή και συμπεριφορά του και όχι στην ίδια τη γλουτένη. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nutrients δεν διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ της δίαιτας χωρίς γλουτένη και της δίαιτας πλούσιας σε γλουτένη στο σωματικό λίπος ή το σωματικό βάρος μεταξύ υγιών ενηλίκων.

Μηχανική, όχι μαγεία

Η απώλεια βάρους που βιώνουν πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν δίαιτες χωρίς γλουτένη συχνά οφείλεται σε μηχανισμούς και όχι σε μαγεία. Επειδή η γλουτένη βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και βάση τους υδατάνθρακες, όσοι την αποφεύγουν συνήθως κόβουν τρόφιμα όπως η πίτσα, το fast food και τα ζυμαρικά.

Αυτός ο περιορισμός των υδατανθράκων οδηγεί σε μείωση του γλυκογόνου – της αποθηκευμένης μορφής υδατανθράκων στο ανθρώπινο σώμα. Όταν αποθηκεύεται γλυκογόνο, αποθηκεύεται παράλληλα και νερό.

Έτσι, όταν τα επίπεδα γλυκογόνου μειώνονται, ακολουθεί η αύξηση του βάρους του νερού, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της ταχείας απώλειας λίπους. Αυτό το φαινόμενο εξηγεί γιατί οι άνθρωποι συχνά βλέπουν θεαματικά αποτελέσματα την πρώτη ή δύο εβδομάδες οποιασδήποτε νέας δίαιτας ή προγράμματος άσκησης.

Πέρα από τη μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων, τα άτομα που ακολουθούν δίαιτες χωρίς γλουτένη συχνά στρέφονται προς την κατανάλωση πιο φυσικών τροφών ολικής αλέσεως χωρίς γλουτένη. Αυτή η αναδιάρθρωση της διατροφής συχνά οδηγεί σε λιγότερες θερμίδες που καταναλώνονται συνολικά.

Η γλουτένη μπορεί να έχει οφέλη για την υγεία

Η υιοθέτηση μιας δίαιτας χωρίς γλουτένη που δεν είναι ιατρικά απαραίτητη θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία. Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ διαπίστωσε μια συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης πρόσληψης γλουτένης και του μειωμένου κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη έχουν αποδειχθεί ότι περιέχουν σημαντικά λιγότερη πρωτεΐνη, περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, λιγότερες φυτικές ίνες και υψηλότερη ζάχαρη από τα συμβατικά αντίστοιχά τους. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το διατροφικό προφίλ μπορεί να οδηγήσει σε κακή διατροφή και, ως εκ τούτου, σε κακή υγεία.

Έτσι, ενώ οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι η αποφυγή της γλουτένης προκαλεί απώλεια βάρους, η πραγματικότητα είναι συνήθως διαφορετική. Οι ανεπαίσθητες αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση της διατροφής, παράλληλα με τις τροποποιήσεις στη συμπεριφορά, είναι συνήθως ο πραγματικός λόγος.

