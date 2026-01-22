Ασθενής διακομίστηκε στην Αθήνα με ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου χωρίς συνοδεία διασωστών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το θέμα των επικίνδυνων διακομιδών ασθενών, χωρίς συνοδεία διασωστών που μεταφέρονται από ιδιωτικά ή δημοτικά ασθενοφόρα στα νοσοκομεία, επαναφέρει για άλλη μια φορά στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).
Πρόσφατο παράδειγμα είναι η διακομιδή ασθενούς από τον Πόρο στο Νοσοκομείο «Αττικόν», χθες το μεσημέρι για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Τον ασθενή στο ταξίδι του δεν συνόδεψαν ούτε γιατρός ούτε νοσηλευτής, παρά μόνο ο οδηγός του ασθενοφόρου που ανήκει στο Δήμο του Πόρου, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.
«Πρόκειται για ένα απαράδεκτο περιστατικό. Εάν ο ασθενής με σοβαρά κινητικά προβλήματα, χρειάζονταν ιατρική βοήθεια;» αναφέρει σε ανάρτηση του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και συνέχισε: «Το ασθενοφόρο που είχε την επιγραφή Δήμος Πόρου, ξεκίνησε με τον ασθενή χωρίς πλήρωμα ασθενοφόρου ή γιατρό, αλλά μόνο με έναν άσχετο οδηγό ο οποίος, μάλιστα, δεν γνώριζε να κατεβάσει το φορείο. Μάλλον πρώτη φορά οδηγούσε ασθενοφόρο», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και θέτει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα:
«Την μη κάλυψη με ασθενοφόρο δεν τη διορθώνουμε με λάθος διακομιδές που είναι επικίνδυνες για τους ασθενείς» καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καυτηριάζοντας το γεγονός.
