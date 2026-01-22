search
22.01.2026
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

22.01.2026 15:24

Ασθενής διακομίστηκε στην Αθήνα με ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου χωρίς συνοδεία διασωστών

22.01.2026 15:24
Το θέμα των επικίνδυνων διακομιδών ασθενών, χωρίς συνοδεία διασωστών που μεταφέρονται από ιδιωτικά ή δημοτικά ασθενοφόρα στα νοσοκομεία, επαναφέρει για άλλη μια φορά στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η διακομιδή ασθενούς από τον Πόρο στο Νοσοκομείο «Αττικόν», χθες το μεσημέρι για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Τον ασθενή στο ταξίδι του δεν συνόδεψαν ούτε γιατρός ούτε νοσηλευτής, παρά μόνο ο οδηγός του ασθενοφόρου που ανήκει στο Δήμο του Πόρου, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

«Πρόκειται για ένα απαράδεκτο περιστατικό. Εάν ο ασθενής με σοβαρά κινητικά προβλήματα, χρειάζονταν ιατρική βοήθεια;» αναφέρει σε ανάρτηση του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και συνέχισε: «Το ασθενοφόρο που είχε την επιγραφή Δήμος Πόρου, ξεκίνησε με τον ασθενή χωρίς πλήρωμα ασθενοφόρου ή γιατρό, αλλά μόνο με έναν άσχετο οδηγό ο οποίος, μάλιστα, δεν γνώριζε να κατεβάσει το φορείο. Μάλλον πρώτη φορά οδηγούσε ασθενοφόρο», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και θέτει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα:

  • Ξεκίνησε από τον Πόρο για την Αθήνα. Εάν συνέβαινε ατύχημα στο δρόμο; Εάν πάθαινε κάτι ο ασθενής;
  • Γιατί δεν απευθύνθηκαν στο Κέντρο υγείας Γαλατά που καλύπτει τον Πόρο με ασθενοφόρο;
  • Γιατί ο Δήμος δεν παραχωρεί το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Γαλατά προκειμένου να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Πόρου με ασφάλεια;

«Την μη κάλυψη με ασθενοφόρο δεν τη διορθώνουμε με λάθος διακομιδές που είναι επικίνδυνες για τους ασθενείς» καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καυτηριάζοντας το γεγονός.

