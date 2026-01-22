Η Ουάσινγκτον αποχωρεί σήμερα επισήμως από τον ΠΟΥ – Διεθνείς αντιδράσεις και οικονομικό σοκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν επισήμως σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), παρά τις έντονες προειδοποιήσεις ότι η απόφαση αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία εντός της χώρας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αποχώρηση πραγματοποιείται, μάλιστα, αψηφώντας την αμερικανική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να καταβάλει στον ΠΟΥ περίπου 260 εκατ. δολάρια σε οφειλόμενες εισφορές.

Την απόφαση έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη ημέρα της δεύτερης προεδρικής του θητείας, τον Ιανουάριο του 2025, υπογράφοντας σχετικό εκτελεστικό διάταγμα. Σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ, η αποχώρηση από τον ΠΟΥ απαιτεί προειδοποίηση ενός έτους και την εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον οργανισμό.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε σήμερα ότι η αδυναμία του ΠΟΥ να περιορίσει, να διαχειριστεί και να κοινοποιήσει κρίσιμες πληροφορίες στο παρελθόν κόστισε στις ΗΠΑ τρισεκατομμύρια δολάρια. Όπως πρόσθεσε, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παγώσει κάθε μεταφορά αμερικανικών κρατικών κονδυλίων, υποστήριξης ή πόρων προς τον οργανισμό.

«Ο αμερικανικός λαός έχει ήδη καταβάλει υπέρογκα ποσά στον ΠΟΥ και το οικονομικό κόστος υπερβαίνει οποιαδήποτε προκαταβολή για μελλοντικές υποχρεώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αβέβαιη η επιστροφή

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ειδικοί στον τομέα της παγκόσμιας υγείας κάλεσαν επανειλημμένα τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν τη στάση τους, ενώ αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε πρόσφατα και ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ελπίζω οι ΗΠΑ να ξανασκεφτούν την απόφασή τους και να επιστρέψουν», δήλωσε ο Τέντρος, τονίζοντας ότι η αποχώρηση συνιστά απώλεια τόσο για τις ίδιες τις ΗΠΑ όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο ΠΟΥ έχει επισημάνει ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει καταβάλει ακόμη τις εισφορές που αντιστοιχούν στα έτη 2024 και 2025. Το θέμα της αμερικανικής αποχώρησης και της διαχείρισής της αναμένεται να συζητηθεί από τα κράτη-μέλη του οργανισμού τον Φεβρουάριο.

Μιλώντας στο Reuters από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο επικεφαλής του Ιδρύματος Γκέιτς και σημαντικός χρηματοδότης πρωτοβουλιών υγείας, Μπιλ Γκέιτς, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ δύσκολα θα επιστρέψουν στον ΠΟΥ στο άμεσο μέλλον. «Ο κόσμος χρειάζεται τον ΠΟΥ», υπογράμμισε, σημειώνοντας πάντως ότι θα στηρίξει κάθε σχετική προσπάθεια εφόσον του δοθεί η δυνατότητα.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή οικονομική κρίση στον ΠΟΥ, αναγκάζοντάς τον να μειώσει στο μισό την ομάδα διοίκησης και να περιορίσει σημαντικά τις δραστηριότητές του. Παράλληλα, ο οργανισμός αναμένεται να απολύσει περίπου το 25% του προσωπικού του έως τα μέσα του έτους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν διαχρονικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΥ, καλύπτοντας περίπου το 18% της συνολικής του χρηματοδότησης. Αν και κατά το προηγούμενο έτος ο οργανισμός συνέχισε να ανταλλάσσει πληροφορίες με την Ουάσινγκτον, παραμένει ασαφές εάν και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η διακοπή αυτής της συνεργασίας ενέχει σοβαρούς κινδύνους τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τη διεθνή κοινότητα.

«Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ μπορεί να αποδυναμώσει κρίσιμα συστήματα και συνεργασίες που είναι απαραίτητα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση παγκόσμιων υγειονομικών απειλών», δήλωσε η Κέλι Χένινγκ, επικεφαλής του προγράμματος δημόσιας υγείας του Bloomberg Philanthropies.

