Άδωνις Γεωργιάδης για μεταμοσχεύσεις: «Χρονιά ορόσημο το 2025 – Από 226 το 2019 αυξήθηκαν στις 378»

Χρονιά ορόσημο για τις μεταμοσχεύσεις ήταν το 2025 καθώς επιτευχθήκαν οι σημαντικότερες επιδόσεις στην ιστορία της δωρεάν οργάνων και ιστών.

Από τις 226 μεταμοσχεύσεις οργάνων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, η χώρα έφτασε στις 378 το 2025, σημειώνοντας αύξηση 67%, όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο υπουργός, αυτή η αύξηση δεν ήρθε τυχαία. Προηγήθηκε μια συστηματική και μεθοδική δουλειά στον κρίσιμο αυτό τομέα, όπως:

η ψηφιοποίηση του εθνικού μητρώου δωρεάς οργάνων και ιστών,

η απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής μέσω του gov.gr

η στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία.

Αναλυτικά, ο υπουργός αναφέρει στην ανάρτησή του: «Και στο κρίσιμο πεδίο των μεταμοσχεύσεων κάτι αλλάζει. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 226 μεταμοσχεύσεις οργάνων στη χώρα μας ενώ το 2025 έκλεισε με 378 μεταμοσχευτικές επεμβάσεις, δηλαδή 152 περισσότερες. Μια αύξηση της τάξης του 67% που αποτελεί και την καλύτερη επίδοση ιστορικά για τα ελληνικά δεδομένα. Ταυτόχρονα, το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί και ως έτος ορόσημο στην ιστορία της δωρεάς οργάνων.

Χάρη στην ψηφιοποίηση του εθνικού μητρώου δωρεάς οργάνων και ιστών, την απλοποίηση της εγγραφής σε αυτό μέσω του http://gov.gr και την ενεργητική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, προστέθηκαν περισσότεροι από 30.000 νέοι δωρητές οργάνων.

Από 27.000 πλέον οι δωρητές οργάνων είναι 57.000. Όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς του Υπουργείου Υγείας που έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας και στο εξαιρετικά κρίσιμο και ευαίσθητο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.

Με το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο που αποτελεί πρότυπο μεταμοσχευτικό κέντρο, τις συνολικά 20 μεταμοσχευτικές μονάδες σε όλη τη χώρα, την αύξηση των συντονιστών μεταμοσχεύσεων και την ευρεία ψηφιοποίηση που έχει δρομολογηθεί, η Ελλάδα καλύπτει πλέον με σταθερά και γοργά βήματα την απόσταση που τη χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Πέρα από την προφανή ιατρική αξία και αναγκαιότητά τους, οι μεταμοσχεύσεις είναι σημαντικές και για έναν ακόμη λόγο: μας θυμίζουν ότι είμαστε κοινωνία κι έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον.

Η δωρεά ενός οργάνου μετατρέπει την απώλεια σε προσφορά ζωής. Οι μεταμοσχεύσεις υπενθυμίζουν ότι η υγεία δεν είναι ατομικό προνόμιο, αλλά συλλογική υπόθεση, και ότι η ανθρωπιά μας μετριέται από την προθυμία να στηρίξουμε τον άλλον, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας.

Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών γίνεται εύκολα και γρήγορα και μέσω http://gov.gr, εδώ: https://gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/delose-doreas-organon-iston».

