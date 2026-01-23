Αλκοόλ: Τι αλλάζει στον οργανισμό δυο βδομάδες μετά τη διακοπή του

Η συμπλήρωση περίπου 18 ημερών χωρίς κατανάλωση αλκοόλ στο πλαίσιο του Dry January θεωρείται ήδη σημαντικό ορόσημο, ενώ, σύμφωνα με ειδικούς, το σώμα αρχίζει να εμφανίζει απτά οφέλη πριν καν ολοκληρωθεί ο μήνας.

Όπως αναφέρει η φιλανθρωπική οργάνωση Alcohol Change UK, η καμπάνια Dry January ξεκίνησε το 2013 με περίπου 4.000 συμμετέχοντες και, στη 13η χρονιά της, έχει εξελιχθεί σε μαζικό εγχείρημα, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να λαμβάνουν μέρος το 2025.

Ο καθηγητής Κέβιν Μουρ, σύμβουλος στις Υπηρεσίες Υγείας Ήπατος στο University College London Medical Centre, επισημαίνει ότι η αποχή από το αλκοόλ για έναν μήνα μπορεί να επιφέρει μετρήσιμες αλλαγές. Όπως εξηγεί, η διακοπή της κατανάλωσης επηρεάζει το λίπος στο ήπαρ, τη χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα, ενώ μπορεί να συμβάλει και στην απώλεια βάρους. Ο ίδιος σχολιάζει ότι, αν υπήρχε ένα προϊόν υγείας που πετύχαινε όλα αυτά μέσα σε έναν μήνα, θα είχε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Τι παρατηρείται μετά τις πρώτες δύο εβδομάδες

Η σύμβουλος για θέματα αλκοόλ Λόρεν Μπούκερ αναφέρει ότι, περίπου δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της κατανάλωσης, αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν βελτίωση σε συμπτώματα όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και το αίσθημα καύσου στον λαιμό. Παράλληλα, σημειώνει ότι το λεγόμενο «θόλωμα του μυαλού» μπορεί να υποχωρεί και το πρωινό ξύπνημα να γίνεται ευκολότερο.

Σύμφωνα με την ίδια, όσοι συμμετέχουν στο Dry January ενδέχεται να είναι λιγότερο επιρρεπείς σε εναλλαγές διάθεσης, ενώ αποφεύγουν και τις επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ τα Σαββατοκύριακα.

Αυξημένη πρόσληψη νερού

Ένα ακόμη συχνό φαινόμενο είναι η αυξημένη κατανάλωση νερού. Η Μπούκερ εξηγεί ότι, χωρίς το αλκοόλ, πολλοί αντιλαμβάνονται καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού τους σε υγρά. Όπως τονίζει, δεν πρόκειται για αυξημένες ανάγκες, αλλά για μεγαλύτερη επίγνωση της ενυδάτωσης, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο όσο πλησιάζει το τέλος του μήνα.

Σωματική άσκηση και φυσική κατάσταση

Η ίδια επισημαίνει ότι η περίοδος αποχής από το αλκοόλ είναι κατάλληλη για σωματική άσκηση. Το αλκοόλ λειτουργεί ως μυοχαλαρωτικό και η συστηματική κατανάλωσή του μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη των μυών. Με τη διακοπή του, η άσκηση μπορεί να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα, ενώ όσοι σκέφτονται να ξεκινήσουν γυμναστική ενδέχεται να βρουν αυτή την περίοδο πιο ευνοϊκή.

Όταν τα οφέλη δεν είναι άμεσα αισθητά

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το γεγονός πως κάποιος δεν διαπιστώνει ξεκάθαρα οφέλη μετά τις πρώτες δύο εβδομάδες μπορεί να σχετίζεται με το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ πριν από το Dry January ή με άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η αποχή δεν έχει θετικό αντίκτυπο ή ότι τα οφέλη δεν θα εμφανιστούν σε βάθος χρόνου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν την αποχή από το αλκοόλ και μετά τον Ιανουάριο ενδέχεται να δουν ακόμη περισσότερες αλλαγές στην υγεία τους σε ορίζοντα μηνών ή και ενός έτους.

