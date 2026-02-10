Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο – Τα καταναλώνουμε καθημερινά

Από αναψυκτικά και έτοιμα σνακ μέχρι επεξεργασμένα κρέατα και γλυκά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Το ότι είναι, όμως, διαθέσιμα παντού και πάντα δεν τα καθιστούν ιδανική επιλογή για την υγεία.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Medicine, όσοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων εμφανίζουν έως και 47% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% της διατροφής των ενηλίκων και στο 70% της διατροφής των παιδιών – ποσοστά που, σύμφωνα με ειδικούς, αντικατοπτρίζουν μια παγκόσμια διατροφική τάση.

Τι εξέτασε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 4.787 ενήλικες, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο της Εθνικής Έρευνας Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ (NHANES) για την περίοδο 2021–2023. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν αναλυτικά όσα κατανάλωσαν επί δύο ημέρες, ενώ οι επιστήμονες υπολόγισαν τι ποσοστό των ημερήσιων θερμίδων προερχόταν από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, από χαμηλή έως υψηλή κατανάλωση. Αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και το εισόδημα, διαπιστώθηκε ότι όσοι ανήκαν στην ομάδα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είχαν στατιστικά και κλινικά σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά 47% σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

«Τα αποτελέσματα αυτά έχουν μεγάλες επιπτώσεις για τη μελλοντική έρευνα, την κλινική πρακτική και τη δημόσια πολιτική» σημείωσε ο Δρ. Charles H. Hennekens, M.D., FACPM, FACC, κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Γιατί τα αποτελέσματα δεν αφορούν μόνο τις ΗΠΑ

Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων αυξάνεται διαρκώς, κυρίως λόγω ευκολίας, κόστους και έντονου μάρκετινγκ από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημόσια ευαισθητοποίηση γύρω από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ενδέχεται να ακολουθήσει την πορεία που είχε το κάπνισμα τον προηγούμενο αιώνα: χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι να αναγνωριστούν πλήρως οι κίνδυνοι και να αλλάξουν οι συμπεριφορές.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συνολική προσέγγιση δημόσιας υγείας. «Η αντιμετώπιση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν αφορά μόνο τις ατομικές επιλογές. Αφορά τη δημιουργία περιβαλλόντων όπου η υγιεινή επιλογή είναι και η εύκολη επιλογή», δήλωσε ο Hennekens. «Η κλινική καθοδήγηση και η εκπαίδευση στη δημόσια υγεία είναι απαραίτητες για να γίνουν τα θρεπτικά τρόφιμα προσβάσιμα και οικονομικά για όλους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων έχει συνδεθεί και με άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως το μεταβολικό σύνδρομο, η παχυσαρκία, η αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και η αυξημένη συχνότητα καρκίνου του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Μέχρι να υπάρξουν μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι ερευνητές συνιστούν στους επαγγελματίες υγείας να ενθαρρύνουν τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, δίνοντας έμφαση σε μια πιο φυσική, ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με υγιεινό τρόπο ζωής και, όπου χρειάζεται, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

«Η αυξανόμενη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων ενδέχεται να αποτελεί έναν επιβαρυντικό παράγοντα, μαζί με άλλες διατροφικές και συμπεριφορικές επιδράσεις που επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα συχνών και σοβαρών γαστρεντερικών παθήσεων», δήλωσε η Allison H. Ferris, M.D., FACP, συν-συγγραφέας της μελέτης. «Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα προς την πρόληψη» κατέληξε.

Πηγή: ygeiamou

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί το TikTok για εθισμό και σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλο των νέων

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

Νέα έρευνα για το Αλτσχάιμερ αφήνει μια «αχτίδα» αισιοδοξίας για μελλοντική θεραπεία