Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί το TikTok για εθισμό και σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλο των νέων

H πλατφόρμα TikTok παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς χρησιμοποιεί μηχανισμούς που ενισχύουν τον εθισμό των χρηστών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των προκαταρκτικών πορισμάτων έρευνας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι ιδιαίτερα εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου, η αυτόματη και αδιάκοπη αναπαραγωγή βίντεο, καθώς και οι ειδοποιήσεις που επαναφέρουν τους χρήστες στην εφαρμογή ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς ουσιαστικά διαλείμματα χρήσης.

Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, προειδοποίησε ότι η εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου παιδιών και εφήβων, τονίζοντας πως στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των πολιτών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο σχεδιασμός της πλατφόρμας «ανταμείβει» συνεχώς τον χρήστη με νέο περιεχόμενο, οδηγώντας τον εγκέφαλο σε έναν «αυτόματο πιλότο», γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καταναγκαστική συμπεριφορά και να μειώσει τον αυτοέλεγχο.

Το TikTok απέρριψε κατηγορηματικά τα πορίσματα της Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς τα «εντελώς αβάσιμα» και δήλωσε ότι θα τα αμφισβητήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές στη λειτουργία της εφαρμογής, προκειμένου να απαντήσει στις ανησυχίες των ευρωπαϊκών αρχών και να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαπιστώσει επίσημα παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) και να επιβάλει πρόστιμο που ενδέχεται να φτάσει έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Μεταξύ των αλλαγών που ζητούνται περιλαμβάνονται η καθιέρωση διαλειμμάτων χρήσης, που δύσκολα μπορούν να παρακαμφθούν, η τροποποίηση του τρόπου με τον οποίο προτείνονται τα βίντεο στους χρήστες και ο περιορισμός ή η απενεργοποίηση του λεγόμενου «infinite scrolling».

Η υπόθεση TikTok εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η X και η Meta, προκαλώντας αντιδράσεις, ιδίως από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατηγορούν τις Βρυξέλλες για στοχοποίηση αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Παράλληλα, συνεχίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για αυστηρότερα ηλικιακά όρια στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, με ορισμένα κράτη-μέλη να προωθούν απαγορεύσεις για χρήστες κάτω των 15 ή και 16 ετών.

